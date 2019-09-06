露營車當基地、養女當誘餌　2男性虐34童「拍成作品」傳暗網…最小僅3歲

▲2人以露營車作為基地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

德國法院近日針對該國史上最嚴重的兒童性侵案件作出判決，兩名中年男性因涉嫌在450多起案件中，對其中數十名3至14歲的兒童進行性虐待，並拍攝成影片在暗網中流傳。警方透露，其中一名男子涉嫌利用養女來「誘惑」多名兒童上當，並利用露營車作為犯罪基地。兩人被判處12至13年的有期徒刑，並在出獄後接受預防性拘留，餘生恐怕都要在獄中度過。

現年56歲的安德斯（Andreas V.）與34歲的馬利歐（Mario S.）在1998年至2018年間，涉嫌至少450起性侵案，他們還在德國中部盧格德森林（Luegde Forest）內，對其中34名年僅3至14歲的男孩、女孩進行性虐待，並拍攝成兒童色情影片在暗網中賺取暴利。警方在他們居住的露營車中，查獲10台電腦、9支手機、40個硬碟跟400多個資料保存軟體。

安德斯更利用其養女作為「誘餌」，吸引其他孩童進行性侵，法官格魯達（Anke Grudda）痛批，「很難任何語言來描述他們所做的是，可怕、可惡、噁心都不足以描述這些暴行。」除此之外，當地警方起初在偵辦這起案件時，竟「弄丟」部分在露營車中查獲的證據，負責監督警政單位的議員萊曼（Axel Lehmann）已經坦承「犯下巨大錯誤」，並強調會全力確保剩餘證據的完整性。

A court in Germany has sentenced two men to prison over one of the worst child sex abuse cases in the country's post-war history https://t.co/slIjRUJkYF — CNN International (@cnni) September 5, 2019

德國民眾則質疑，為何以露營車為家的安德斯，能夠在2016年成為6歲養女的監護人，受害者律師艾爾文斯萊本（Roman von Alvensleben）也提出質疑，「這個被收養的孩子成為誘餌，家長讓自己的孩子跟他玩在一起，一起去游泳，但卻不知道孩子正深陷危險，在這方面，當局並沒有盡到兒童保護的責任。」當地兒童福利辦公室也正著手進行調查。

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