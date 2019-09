露營車當基地、養女當誘餌　2男性虐34童「拍成作品」傳暗網…最小僅3歲

▲2人以露營車作為基地。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

德國法院近日針對該國史上最嚴重的兒童性侵案件作出判決,兩名中年男性因涉嫌在450多起案件中,對其中數十名3至14歲的兒童進行性虐待,並拍攝成影片在暗網中流傳。警方透露,其中一名男子涉嫌利用養女來「誘惑」多名兒童上當,並利用露營車作為犯罪基地。兩人被判處12至13年的有期徒刑,並在出獄後接受預防性拘留,餘生恐怕都要在獄中度過。

現年56歲的安德斯(Andreas V.)與34歲的馬利歐(Mario S.)在1998年至2018年間,涉嫌至少450起性侵案,他們還在德國中部盧格德森林(Luegde Forest)內,對其中34名年僅3至14歲的男孩、女孩進行性虐待,並拍攝成兒童色情影片在暗網中賺取暴利。警方在他們居住的露營車中,查獲10台電腦、9支手機、40個硬碟跟400多個資料保存軟體。

安德斯更利用其養女作為「誘餌」,吸引其他孩童進行性侵,法官格魯達(Anke Grudda)痛批,「很難任何語言來描述他們所做的是,可怕、可惡、噁心都不足以描述這些暴行。」除此之外,當地警方起初在偵辦這起案件時,竟「弄丟」部分在露營車中查獲的證據,負責監督警政單位的議員萊曼(Axel Lehmann)已經坦承「犯下巨大錯誤」,並強調會全力確保剩餘證據的完整性。

A court in Germany has sentenced two men to prison over one of the worst child sex abuse cases in the country's post-war history https://t.co/slIjRUJkYF