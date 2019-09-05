海巡署秀史上最貴開箱　陳國恩幽默嗆毒梟：隨時幫您代收　

▲海巡署長陳國恩5日晚間幽默嗆毒梟：隨時幫運毒集團代收。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

臉書粉絲專業「海巡署長室 Coast Guard」5日傍晚PO文刊登：「一個史上最貴的開箱費～ 1,830,000,000元超大型包裹的故事」署長陳國恩妙文比喻海巡署查緝毒梟透過漁船跨境運毒，結果在該漁船上開箱重達「1.6公噸K他命」結果市價高達18億3千萬元新台幣，陳國恩幽默向運毒集團宣戰：「想走私毒品進台灣？海巡署24小時服務不中斷，隨時為您代收！」

▲海巡署長陳國恩5日晚間幽默嗆毒梟：隨時幫運毒集團代收。（圖／記者張君豪翻攝）



「海巡署長室 Coast Guard」PO文指出：「今年5月的某一天，一艘滿載雜貨的漁船，從台灣離島外海緩緩駛來……這種每天稀鬆平常的事，那一天，卻顯得超乎尋常；因為，等著取貨的人，不是買家，而是埋伏在旁的海巡查緝員。」



「一塊塊的白色結晶粉末，在黑色塑膠袋被劃開、取出的同時，船長表情愈加凝重，因為等在這些販毒集團面前的，是「運輸毒品」重罪，所帶來的七年以上有期徒刑。經過清查，深藏在船艙裡的「大件貨」們，是重達1.6公噸二、三級毒品K他命，市價超過「新台幣1,830,000,000元」，各位慢慢算。」



海巡署指出：該次查獲1.6公噸毒品量，並非海巡署歷年來最多的一次。海巡署秀出統計數據，光是2019年截至8月止，海巡查獲各式毒品數量已近8公噸，是去年同期的4倍之多。署長陳國恩揶娛運毒集團：「想走私毒品近台灣？海巡署隨時為您代收！」

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