守護藍色國土海巡勇士　化身救人一命慈悲善士

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「我年輕、我健康、我要救人一命」，這句口號不止是年輕軍、警、消不願讓青春留白、踴躍參與造血幹細胞建檔的口號，連平常被稱為守護藍色國土的海巡勇士，於9月4日，也熱情參與慈濟中部地區造血幹細胞驗血建檔活動，踴躍化身為救人一命的慈悲善士。

海洋委員會海巡署中部分署平常維護台灣地區海域資源之保護利用及海岸秩序、確保國家安全、保護人民，對於其他助人活動也不落人後。為響應「世界骨髓捐贈者日」，9月4日慈濟基金會與慈濟骨髓幹細胞中心在海巡署中部分署舉辦骨髓捐贈驗血活動，海巡官兵熱情響應，共有72位完成驗血建檔，盼望能順利配對成功，拯救血液疾病患者家庭，海巡署中部分署扶大桂分署長更蒞臨支持。

扶大桂分署長致詞強調，海巡署中部分署同仁基於「人溺己溺」精神，平時戮力於救生救難工作，搶救中部沿海每一次發生的危難事件，為的就是保障人民的生命財產安全，今配合慈濟基金會的骨髓捐贈驗血活動，可以將這份精神擴及全國乃至於全世界，更是證明大愛無國界，相信本分署每一位同仁都能認同此一理念，用堅定的勇氣與愛心，期盼成為下一位「捐髓者」，延續每一個需要幫助的生命。

▼海巡署中部分署扶大桂分署長（左）蒞臨支持，祝福每一位同仁都能用堅定的勇氣與愛心成為下一位「捐髓者」，延續每一個需要幫助的生命。

驗血活動上，志工一對一細心說明。台中慈濟志工王聯章、陳木藝以「捐髓者」身分說明自己捐髓的過程與喜悅。王聯章在1995年於沙鹿高工的一場骨髓捐贈驗血活動時建檔，1999年配對成功；陳木藝在2000年於清水區水利局工作站的一場骨髓捐贈驗血活動時建檔，2011年底配對成功。兩位都在花蓮慈濟醫院捐髓，讓受髓者獲得重生，見證「捐髓救人，無損已身」。

中部分署上尉江政哲原本因為不了解而擔心，在聽完慈濟志工解說後，江政哲分享：「原來骨髓捐贈不是想像中的那麼可怕，也真正認識造血幹細胞的概念，知道骨髓移植是許多白血病患者活下去的最後希望，雖然配對成功的機率可能不到十萬分之一，但是我的參與卻可以讓十萬分之一的機率變成兩倍。」江政哲表示自己會開始把骨髓捐贈的理念傳達給身邊的親友，鼓勵大家加入骨髓捐贈行列，讓白血病患者的生存希望無限擴大。

▼ 中部分署江政哲響應骨髓捐贈驗血建檔，鼓勵大家加入骨髓捐贈行列，讓白血病患者的生存希望無限擴大。

海巡署中區分署心輔科員廖婕妤表示，慈濟志工到中區分署宣導提到證嚴法師強調「絕不會為了救一個病人，而去傷害另一個健康的人。」因此本著搶救生命的悲懷來參加驗血活動。廖婕妤表示，我堅決要幫助人，盡我一份力量。

台中慈濟骨髓捐贈窗口志工徐永聰致詞介紹慈濟骨髓幹細胞中心以骨髓幹細胞捐贈、周邊血幹細胞捐贈及臍帶血捐贈三種方式，為人類醫療帶來新的展望。

▼海巡署中區分署心輔科員廖婕妤（右）表示，我堅決要幫助人，盡我一份力量。

慈濟基金會表示，慈濟基於「尊重生命」的理念，為全球的血液疾病患者，爭取生存的權利，截至8月底已逾43萬8千筆資料建檔，拯救了31個國家地區，5千4百多個家庭，其中台灣就有2千1百多例(2184)骨髓捐贈。每一對案例，慈濟志工從勸髓、捐髓、陪髓、抽髓、取髓，一路陪伴每位捐髓者，每一個過程都顯示了捐贈者用堅定的勇氣與愛心，成就這一番生命交融的美麗相遇。