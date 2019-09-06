台中3歲男童走丟　暖警抱起沿途廣播「找媽媽」！女騎士焦急撲上：我的孩子

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市第五警分局文昌派出所員警鄭子強、林明發1日上午9時接獲民眾報案，指稱瀋陽路一段一處便利商店有幼童走失；警方趕抵現場查看後，發現男童年僅3歲，無法清楚說出家的位置，只好駕駛警車、載著男童沿路開廣播「找媽媽」，待警車行經安順二街與綏遠路口時，見到一名女子神色驚慌騎車上前，果不其然就是男童母親。

▲民眾發現男童在便利商店走丟，急忙通報警方處理。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，1日上午9時許有民眾在便利商店內發現一名年僅3歲的男童走失，員警獲報到場後初步檢視男童外觀，確認並未受傷，且精神狀態正常，接著溫言詢問「弟弟，你的家住哪裡？」但由於男童實在太過年幼，無法說出住家確切位置，警方只好暫時當起保母，負責照料男童。

▲員警研判男童住家應該不會太遠，因此將他抱上警車，沿途廣播「找媽媽」。（圖／記者李忠憲翻攝）

現場員警研判，男童年紀還相當小，走失地應該離家不會太遠，靈機一動將男童抱上警車，並以廣播方式挨家挨戶詢問「有沒有小孩走失的家屬」、「有個小男童走失了，需要協尋！」待警車駛經安順安二皆與綏遠路口時，突然有名女子騎著機車、神色驚慌上前，焦急地詢問警方「有沒有看到我的孩子？」還不等員警作出回應，後座的男童即稚聲大喊「媽媽~」，讓現場眾人如釋重負，結束這場驚魂。

男童母親向警方表示，1日上午帶著兒子到住家附近散步，怎料孩子太過好動，一轉眼就走失，遍尋不著下本已準備報警協尋，幸好有熱心民眾發現並通報警方，還有溫暖的員警幫忙細心照料，讓她相當感動，除了頻頻致謝外，也承諾以後一定小心照看孩子。而鄭子強、林明發離去前也親切地叮嚀男童，「弟弟要乖乖待在媽媽身邊，不可以隨便亂跑喔，這樣會讓媽媽很擔心喔！」

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▲男童媽媽找到孩子後頻頻向警方致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）