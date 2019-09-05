台灣之光從零分到世界第一　機電整合國際賽摘金

▲機電整合宋承勳（右3）、闕伯陽（右4）國際賽摘金，雲嘉南分署長劉邦棟（右5）、闕爸爸（右2）及老師群、翻譯肯定表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣之光！第45屆國際技能競賽在俄羅斯喀山閉幕，9月4日由行政院長蘇貞昌頒獎，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪1金1銅3優勝，其中機電整合金牌宋承勳、闕伯陽2人組，從初當選手常拿零分，到勇奪世界第一，在國際舞台上證明自己的好實力。

頒獎典禮行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春、勞動力發展署長黃秋桂等人均出席祝賀及感謝國手；雲嘉南分署長劉邦棟說，分署這次派出9名國手參加7職類比賽，得獎職類包括「金牌」機電整合宋承勳與闕伯陽、「銅牌」塑膠模具高辰豪、「優勝」石膏技術與乾牆系統王暐智、機器人黃柏笙與何嘉翔及家具木工江登豐，每人將獲得金牌120萬、銅牌40萬、優勝10萬元獎金。

機電整合金牌國手宋承勳、闕伯陽，2人今年都20歲，台北人，畢業於大安高工控制科，均保送台灣科技大學，宋承勳說，機電整合比賽通常是4小時，高二開始練習時，常做了8小時都還是拿零分，當時打擊很大，但還是想辦法克服，不斷思考程式怎麼寫可以更好，二人怎麼配合才能增加速度等，堅持不放棄的精神，苦熬3年終於拿下世界金牌，也賺進人生第1個1百萬。

闕伯陽說，2人感情很好，平常討論會意見不同，但都會互相尊重、溝通，從沒吵過架，近1年為了練國際賽，二人平常練習、吃飯、睡覺幾乎24小時都黏在一起，他笑說，之後大學同班還會繼續在一起，未來2人都會朝機電整合方向發展，並感謝裁判長、老師、學長及翻譯等人的指導與協助。



雲嘉南分署機電整合訓練師林揚祥表示，機電整合比賽需要組裝機台、寫控制程式及通訊連線等，組裝出很多個模組工作站來結合構成自動化生產線，2人訓練時合作默契絕佳。