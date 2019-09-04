準備退休金有妙方！依年齡、世代調整投資組合　有系統安排退休生活

▲ 退休金準備對不同年齡來說有不同的適合方法。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

《富蘭克林坦伯頓基金集團退休收入策略暨預期調查》今年首次納入台灣，根據調查結果顯示，台灣民眾在多項退休準備包括儲蓄退休金進度、來源、可續性表現等，都相對低於美國。在進行跨國分析時發現，台灣與美國民眾在規畫退休金時，最依賴的皆為「自己」比例超過三成，但台灣還沒開始準備退休金的比例有46%，高於美國的23%。

根據調查顯示，在即將退休者中，台灣自認退休財務準備落後的比例有73%、也高於美國的66%；但在退休金準備的壓力上，台灣及美國民眾的壓力都不小，各有83%與67%。

富蘭克林坦伯頓經理人唐崢輝表示，檢視退休理財可分成累積期、過渡期、退休期三階段。累積期著重提高儲蓄率，長期投資提高資產增值空間；50歲以上過度期，則需要配合工作或家庭成員變動等因素，調整不同資產配置；而退休期需求差異更為明顯，需要量身訂做專屬投資方式，創造退休收入來源。

另一方面，富蘭克林證券投顧建議，不同世代也有不同的投資方針，對於20~37歲的千禧世代來說，在資金較少、卻有時間優勢的情形下，可以以小額的定期定額投資開始規劃，拉長戰線、積少成多，降低對退休準備金的壓力。

至於37~38歲的X世代來說，在定期定額投資的同時，可利用相對充裕的資金，加入可領股息的基金投資，加速累積退休金。

對於54~69歲的嬰兒潮世代來說，則需以攻轉守、求穩定為主；70歲以上的超熟齡世代，因退休金是支持生活的主要來源，利用單筆投資防禦、以配息收入維持健康現金流，投資建議配置則以債券組合為主。