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郭台銘美女幕僚劉宥彤「一句話得罪曾馨瑩」　被休假2周…內幕曝光

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▲郭台銘辦公室持續擴編，除了永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左起），新增蔡沁瑜、高虹安等美女幕僚群。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘參選2020態勢逐漸明朗，辦公室也持續擴編，新增蔡沁瑜、高虹安等美女幕僚群，反倒是在初選搶眼的永齡慈善基金會執行長劉宥彤竟休假兩週。本刊調查，劉宥彤因初選期間的強勢作風得罪挺郭要角，加上敗選後上節目的發言讓郭董夫人曾馨瑩心存芥蒂才遭分權，趁劉宥彤休假期間，蔡沁瑜、高虹安兩人力求表現，已讓外界感受較勁意味。

 
永齡慈善基金會執行長劉宥彤。

「如果郭台銘要參選，會以獨立參選作為參選人…917之前會給大家答覆。」上週五（8月30日），鴻海創辦人郭台銘返抵國門，在松山機場簡短向各界報告中東行成果，對是否「中秋起義」笑而不答離去，改由飄逸長髮、穿著白襯衫搭配藍色牛仔裙裝，陪著郭台銘走出機場的永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜接受聯訪時透露參選意向。

就在郭董回台前一晚，遭爆給錢要韓國瑜退選傳聞，「為什麼李佳芬小姐，她自己跳出來去說，我否認這件事情？…李佳芬用一個，非常厲害的心理戰術，想要導引到大家覺得說，我們是一個受害者，其實人家都是很權貴、很權謀的。」代表郭陣營在民視政論節目《辣新聞152》中，火力全開痛批韓國瑜夫人丟未爆彈打悲情牌的正是永齡慈善基金會顧問、大數據專家高虹安。

在郭台銘是否參選2020總統大位的關鍵時刻，初選期間表現搶眼、替郭董創造網路聲量的美女幕僚—永齡基金會執行長劉宥彤卻消失，取而代之在螢光幕前的是競選團隊的兩位生力軍蔡沁瑜與高虹安，要不是台北市長柯文哲爆料：「聽說劉宥彤跑了是不是，發line給她，就說去度假。」外界還不知道，這位郭台銘的愛將竟休假去了。

蔡沁瑜（中）在郭台銘（左）中東行返國時，陪著郭董一起走出松山機場接受媒體訪問。

原本郭台銘競選辦公室（簡稱郭辦）以及永齡慈善基金會都是由劉宥彤與媒體聯繫，據了解，郭董耗資上億參與國民黨初選，最後敗選收場，內部傳出檢討聲浪，不但初選操盤的網路小編陸續離開，就連劉宥彤也遭檢討，郭辦還引進多位美女發言人、擴編幕僚團，與劉宥彤「分工」。

另外，在郭董敗選隔天上廣播節目，被問到夫人的表情，她一句「夫人笑得燦爛的像朵花。」劉宥彤更讓郭董夫人曾馨瑩心存芥蒂。「Amanda（劉宥彤）那句話等於告訴外界夫人開心郭董落選，讓夫人超不高興，剛好郭辦擴編，先後找了李傑學生高虹安、跟守訓（前立委周守訓）推薦的蔡沁瑜，郭董就讓她去放兩個禮拜假。」知情人士透露。

「郭董如果要冷凍一個人，就會叫人去休假，測試沒這個人，還能不能運作，如果接手的人能做得更好，就會叫人繼續休，如果接手不了，就會把人找回來。」老鴻海人觀察。


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