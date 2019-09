14歲少年家中開槍殺光「一家五口」濺血！自己向警方承認　犯案槍支曝

▲警方目前在調查犯案槍支來源。(圖/CFP,為示意圖。)

記者曾羿翔/綜合報導



美國又現槍擊事件!阿拉巴馬州一名14歲少年近日向警方承認,自己持槍殺了家中所有的成員,總共5人。據了解,死亡的5人分別為少年的父親、繼母與3位兄弟姐妹,警方目前則在調查犯案槍支來源。美國近來槍擊案頻發,光是從8月以來,德州與俄亥俄州就接連發生2起大規模槍擊事件。

根據CNN報導,該槍擊案發生在美國當地時間2日傍晚。當地警長辦公室在推特發文表示,該名犯案的少年正在協助調查人員尋找凶器。據了解,少年在案發後將所使用的9毫米口徑手槍扔到家裡附近。

當地警方則在3日指出,該少年射殺的5人當中,有3人在當下就被證實死亡,另外2人當時處於命危狀況,後來也不幸離世。亡者分別為少年的父親、繼母與3位兄弟姐妹,但目前還不清楚少年在何處獲得槍支。

事實上,美國近來槍擊案頻發,光是從8月以來,德州與俄亥俄州就接連發生2起大規模槍擊事件。由於槍擊事件的衝擊,美國有超過200名的市長就曾對外發表聯名信,內容敦促參議院「加強槍械管制」加速立法。

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.