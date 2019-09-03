警廣復興台灣古典樂　邀金曲獎作曲家李哲藝製播新節目

▲警察廣播電台9月起邀金曲獎作曲家李哲藝製播新音樂節目以饗聽眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警察廣播電台為提供聽眾更多元內容，將特別邀請傳藝金曲獎作曲家李哲藝擔任古典音樂顧問，與灣聲樂團合作於9月7日起推出「警廣音樂廳」新節目。李哲藝於2017年創立「灣聲樂團 One Song Orchestra」，透過古典音樂形式呈現屬於台灣文化的音樂，警廣台長宣介慈相當認同此理念，特別邀請李哲藝擔任警廣古典音樂顧問。

由於警廣首要任務為提供用路人即時路況資訊，台長宣介慈表示，為紓解駕駛人在車陣中的壓力，未來警廣廣播主持人會在節目中穿插多元豐富音樂內容，讓聽眾享受美妙音樂，近期也與灣聲樂團合作，推出新節目「警廣音樂廳—臺灣的聲音」。

宣介慈說：未來「警廣音樂廳」節目將從7日起的每週六晚間8時播出，透過全國8個地區分台頻道聯播，帶給聽眾2個小時的音樂饗宴、作曲家李哲藝表示，古典音樂對一般民眾而言似乎很遙遠，但其實只是缺乏一個翻譯的介面，而灣聲樂團就是致力古典音樂本土化通俗化，讓大家都可接受親近古典音樂，未來希望透過與警廣合作，將美好音樂分享給全台民眾。

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