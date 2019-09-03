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牆壁滲水結怨狠刺鄰居6刀險死　他辯：失去理智「但沒要殺人」

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▲桃園市張姓男子今年7月與王姓鄰居起口角，竟持生魚片刀連刺6刀，王傷重差點送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子今年7月與王姓鄰居起口角，竟持生魚片刀連刺6刀，王傷重差點送命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子與王姓鄰居多次因房屋牆壁滲水問題起口角，2019年7月間2人再度起爭執，張情緒失控拿了一把生魚片刀往王腹部猛刺，還大喊「世界只有你能活，別人不能活嗎？」王被刺了6刀連左手筋絡都被砍斷，且因流血過多倒地昏迷，張行兇後猛然清醒，打電話請救護車將王送醫，並且自行向警方自首坦承「自己失去理智」，事後被檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，77歲的張姓男子於今年7月1日下午3時許，因龍潭區龍平路房屋牆壁滲水問題與王姓鄰居起爭執，他氣不過回家拿了把生魚片刀，向王腹部猛刺2刀，還大喊「世界只有你能活，別人不能活嗎？」，王腹部受創倒地喊痛，但張不放過王又在其左腹部再補1刀，王忍痛拔腿逃命，張自後追趕再補3刀，王因血流不止倒地昏迷。

張行後兇看見王倒地混身是血突然清醒，趕緊打電話報警，並將王送醫急救，王胸部、腹部多處穿刺傷，還有併氣胸、橫隔膜破裂、小腸穿孔、大腸破裂與肝臟撕裂傷等傷勢，左手腕肌腱也被砍斷、右手掌也被砍傷，經急救後幸運撿回一命，涉嫌殺人的張男則依殺人未遂罪嫌被送辦。

檢方偵訊時，張坦承與王姓鄰居不睦，但否認有殺人意圖，也沒有朝王的心臟、頸部等致命部位攻擊，只想攻擊王腹部，當時因為「已經失去理智了」，但後來有自行打電話報警與自首；現場目擊住戶則指證，當時曾看到王滿身是血大喊「救命」，隨後張就持刀追過來往王身上刺，行兇後說要去派出所自首；醫院診斷報告指出，王傷勢嚴重，若未及時送醫恐有生命危險。

檢方根據王男與鄰居證詞，還有現場起獲生魚片刀與監視畫面等證據，認為張確實有致人於死之犯意，偵結依殺人未遂罪嫌將張提起公訴。

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