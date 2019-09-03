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苗栗YouBike第1百萬人次出爐　後龍國二生獲贈獎金獎品

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▲苗栗縣歡慶微笑單車使用人次突破百萬大關，縣長徐耀昌邀請各界人士一同出席記者會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣歡慶微笑單車使用人次突破百萬大關，縣長徐耀昌邀請各界人士一同出席記者會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公共自行車YouBike騎乘人數於8月27日突破百萬人次，也達成多項里程碑，縣長徐耀昌感謝縣民對綠色運具的支持，並表示已委託專業顧問團隊針對人口數超過3萬人的鄉鎮進行YouBike設置規畫評估，持續朝節能環保、綠色城市邁進。

苗栗縣建置公共自行車租賃系統引進YouBike，是第7個加入微笑單車行列的縣市，2018年6月26日第一波苗栗市6租賃站開通上路，頭份市、竹南鎮7月跟進，三地共建置30處站點於2018年9月19日全面開通啟用。

然而苗栗縣YouBike第100萬人次的幸運兒為後龍鎮新港國中二年級生沈育安，他因為到苗栗市補習，在火車站租借，幸運成為第100萬個騎乘者，獲縣長徐耀昌頒贈2千元儲值紀念卡及後背包、帽子、水瓶等特色紀念品，他開心直呼「太幸運了！」

▲苗栗縣微笑單車破百萬人次，幸運兒為就讀國中2年級的沈育安，接受縣長徐耀昌頒獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣微笑單車破百萬人次，幸運兒為就讀國中2年級的沈育安（右3），接受縣長徐耀昌頒獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，苗栗縣總人口數54.7萬人，平均每人騎過1.8次，而苗栗、頭份、竹南3市鎮人口數約27.7萬人，平均每人騎過3.6次，因方便通勤、通學、轉乘、接駁、逛街及休閒運動等需求，深獲民眾好評。

微笑單車執行董事劉麗珠指出，苗栗縣內僅有30站1千多輛YouBike，卻能在開通1年內締造百萬騎乘人次，十分不容易；她強調騎乘自行車比步行更低碳，當更多人把自行車當做代步工具時，就能降低汽、機車使用，減少空氣污染。

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