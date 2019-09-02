《獅子王》取景地！肯亞旅行團遭洪水沖走釀2死　5人下落不明

▲地獄門國家公園。（圖／翻攝自Hell`s Gate National Park）



記者張方瑀／綜合報導

肯亞旅遊勝地「地獄門國家公園」（Hell's Gate National Park）發生旅行團遭洪水沖走的意外，目前共造成2人死亡，5人下落不明。肯亞野生動物管理局（KWS）表示，因為連日降雨，導致洪水爆發，目前已立即關閉園區，並出動直升機進行搜索。

BBC報導指出，當時有一組12人旅行團，正準備前往地獄之門峽谷（Hell's Gate）參觀，結果因連日下雨導致洪水爆發，直接襲擊正在峽谷內的旅行團。目前已確認共有2人死亡，5人失蹤，包含5名肯亞人、1名導遊與另一名未確認國籍的遊客，根據目擊者指出，洪水來的很快，被沖走的人恐怕凶多吉少。

It is with deep sorrow that we announce a tragedy in Hell’s Gate National Park in which an unknown number of tourists are feared to have drowned in flash floods while others survived. @Min_TourismKE is coordinating government search and rescue operation. Details to follow — KWS (@kwskenya) September 1, 2019

倖存者在第一時間通知公園管理處，一支搜救隊與直升機也立刻前往現場。肯亞野生動物管理局指出，搜救行動已持續一整夜，目前仍有5人下落不明，「由於持續降雨，目前國家公園已對外關閉。」

「地獄門國家公園」是肯亞著名的旅遊景點，整個園區內沒有大型肉食動物，旅客可以自由在園內觀光，還能徒步走在由史前河流沖刷而成的峽谷，而《獅子王》最有名的榮耀石（Pride Rock）也是從國家公園得到靈感。

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