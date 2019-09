《獅子王》取景地！肯亞旅行團遭洪水沖走釀2死　5人下落不明

▲地獄門國家公園。(圖/翻攝自Hell`s Gate National Park)



記者張方瑀/綜合報導

肯亞旅遊勝地「地獄門國家公園」(Hell's Gate National Park)發生旅行團遭洪水沖走的意外,目前共造成2人死亡,5人下落不明。肯亞野生動物管理局(KWS)表示,因為連日降雨,導致洪水爆發,目前已立即關閉園區,並出動直升機進行搜索。

BBC報導指出,當時有一組12人旅行團,正準備前往地獄之門峽谷(Hell's Gate)參觀,結果因連日下雨導致洪水爆發,直接襲擊正在峽谷內的旅行團。目前已確認共有2人死亡,5人失蹤,包含5名肯亞人、1名導遊與另一名未確認國籍的遊客,根據目擊者指出,洪水來的很快,被沖走的人恐怕凶多吉少。

It is with deep sorrow that we announce a tragedy in Hell’s Gate National Park in which an unknown number of tourists are feared to have drowned in flash floods while others survived. @Min_TourismKE is coordinating government search and rescue operation. Details to follow