9月新制懶人包！「10大措施」一次看懂　單身、婚育最高月領5千元



▲這年頭錢難賺！想要省荷包，9/1「10大新措施」你一定要知道。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者林育綾、黃凱翊、賴文萱／綜合報導

9月開始全台將有多項攸關「你我荷包」的新措施上路！舉凡交通、交通的新罰則、新補助等等，例如9月起新北市電動車停車不再免費；雙北超商、連鎖咖啡店騎樓禁菸開罰；單身青年與婚育家庭可享租金補貼。另外，喜歡出遊的人絕對不能錯過的「秋冬旅遊補助」。《ETtoday新聞雲》整理為您整理出「9月新制懶人包」，讓您一次看懂，一起省錢拚經濟！

交通新措施

1.機車考照多一項！增危險感知測驗

請繼續往下閱讀...

為提升機車騎士行車安全，公路總局建置的機車危險感知教育平台，一支影片約30秒，內容設計各種不同危險情境，測試者需要在「遇險前」點擊按鈕，完成減速、煞停或行車閃避的因應動作。

且自9月開始，民眾上網申請報名機車駕照考驗前，會先連結到該教育平台，需要先完成測驗，才可預約考驗，不過測驗成績不列入預約成功與否的條件。



▲淡海輕軌9月開始將增加下班尖峰時段班次。（圖／記者林敬旻攝）

2.淡海輕軌尖峰時段增班

淡水輕軌從7月起縮短平日上午尖峰的班距，通勤旅次成長近4成，因此從9月起，在平日晚上6點到8點的下班通勤尖峰時段，新北捷運公司決定增加淡水輕軌班次，從原15分鐘一班縮短到12分一班。

3.新北電動車位停車不再免費

為了不讓電動車久佔充電專用停車格，9月1日起，新北市將針對停車開始收費，而充電仍維持免費。



▲108年5月8日有小貨車載運金紙翻車，收費1萬5000元。（圖／高公局提供）

新罰則上路



4.國道散落物清理超過30分鐘要收3000元

國道每年有超過4萬件散落物，嚴重影響交通安全！高速公路局將在9/16開始針對國道散落物收處理費，只要處理散落物時間超過30分鐘以上，每30分鐘單一車道收取3000元。希望透過收費機制發揮提醒作用，讓用路人將所裝載的貨物綑紮牢固。



5.自強隧道區間測速開罰

以後出隧道遇到相機才減速，已經來不及了！台北市自強隧道在離峰或深夜時段經常接獲民眾檢舉超速，為此台北市交通警察大隊將從9月起實施區間平均速率，取締超速及違規變換車道的車輛，目前自強隧道限速規定為40公里，9月起將針對超速逾20公里以上之違規、即行車速度超過61公里以上者，優先取締。

6.雙北超商、連鎖咖啡店騎樓禁菸開罰

北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，自9月起在門市前騎樓抽菸者將依菸害防制法處2000元到1萬元罰鍰，民眾未來可透過市民熱線1999及APP等管道檢舉騎樓違規吸菸者，台北市衛生局表示也將加強檢舉地稽查。

新補助措施

7.單身、婚育租金補貼

內政部9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月可領2600元至5000元不等，9月2日開始登記。

本方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

▲租金補貼金額表。（圖／內政部提供）

舉例來說，在台北市租屋的單身青年，107年度平均每月所得須低於4萬1,450元；若是在桃園市租屋的新婚或育有未成年子女家庭，107年度平均每人每月所得須低於3萬6,445元，夫妻2人加上1名未成年子女的計算方式，為夫妻107年度總所得除以12個月後，再除以3人，即可判斷是否低於3萬6,445元的限制。

對於常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，內政部表示，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，如有空餘屋之屋主，可考量將住宅出租給租金補貼的民眾，也能夠安心出租、合法節稅。

8.北市敬老卡擴大使用範圍至運動中心

台北市敬老卡原先每月有480元點數，讓65歲以上長者搭公車、捷運、計程車或YouBike，9月起加碼擴大使用範圍至12區運動中心。項目包括游泳池、健身房，或租場地打桌球、羽球、撞球及壁球，也能報名單次課程，但單次扣點上限50點，其餘須額外付費。

9.台北市加碼托育補助

8月起教育部就受理2到4歲育兒津貼，每人可領2,500元，而台北市將於9月加碼補助，就讀私立幼兒園的2至3歲孩童，有高達每學期13,660元補助，公托、準公托或準公共保母多2,500至4,000元補助，非準公共化托嬰中心與保母，則是2,000至3,000元補助。

▲9月起國旅秋冬補助正式上路。（圖／交通部提供）

10.秋冬旅遊補助

觀光局自9月1日起至12月31日，推出秋冬遊國旅補助，方案包含自由行、團客最高皆可補1000元，周日至周五均適用。

若至離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球等）自由行者，還可再多使用一次補助，不分平假日均補助1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。

民眾可直接向有參加補助活動的旅宿業者訂房，每房現場最高折抵住宿費最高 1,000 元，須用1位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用1次。

另外，還有12歲以下兒童免費暢玩主題樂園1次優惠方案，全台23家主題樂園適用，且不分平假日都可使用。

民眾只要出示健保卡正本，符合資格即可免費入園；若是旅行業團體則需繳交健保卡影本、簽名及連絡電話，簽名得由本人蓋章或是由長輩、師長簽名。



▲全台一共23間遊樂園都有12歲以下兒童免費玩的補助，圖為六福村主題遊樂園。（資料圖／六福旅遊集團提供）

全台23間樂園12歲以下兒童免費玩

北部地區

1.新北市 野柳海洋世界

2.新北市 雲仙樂園

3.桃園市 小人國主題樂園

4.新竹縣 六福村主題遊樂園

5.新竹縣 小叮噹科學主題樂園

6.新竹縣 萬瑞森林遊樂區

7.苗栗縣 香格里拉樂園

8.苗栗縣 西湖渡假村

中部地區

9.台中市 東勢林場遊樂區

10.台中市 麗寶樂園

11.南投縣 杉林溪森林生態渡假園區

12.南投縣 泰雅渡假村

13.南投縣 九族文化村

14.雲林縣 劍湖山世界

南部地區

15.台南市 頑皮世界

16.台南市 尖山埤江南渡假村

17.高雄市 義大世界

18.屏東縣 大路觀主題樂園

19.屏東縣 小墾丁渡假村

宜花東地區

20.宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區

21.花蓮縣 遠雄海洋公園

22.花蓮縣 怡園渡假村

23.台東縣 台東原生應用植物園