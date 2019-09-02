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台北東區飲料店「十三月」／超過半杯都是料！　荔枝球輕壓蹦出果汁超療癒

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▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

圖、文／WOW愛美食

台灣的手搖茶店林立，一條街上常常開了好幾家，相信大家也都習慣快速買完外帶，邊走邊喝的步調，不過小編最近在東區發現一間文青風飲料店「十三月」，取名源自於希望給整年都在忙碌的人們，有額外的第十三個月份時間，可以好好休息、品茶，因此店內還提供座位給大家休息。這裡的飲料也如同店面的風格一樣相當有質感，由老闆精心研究，選茶、調茶，也自製手工珍珠，只要喝一口就能感受到他們的用心！

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

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《滿盛》

如同名字一樣用料非常豐富，包括店家自製的愛玉、蘋果、柳橙、鳳梨、百香果、水梨五種水果熬煮而成的五果醬、天然寒天，但最最特別的是透明的荔枝球，輕輕壓一下就會蹦出荔枝汁，第一次吃到真的超驚奇，而且濃郁的果香也會瞬間蔓延，因此每一口都能吃到不同的料和不同的濃度，彷彿在新世界冒險一樣，是充滿驚奇和滿足的一杯飲料，CP值超高！

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

《茶，浮雲》、《珍暖烏雲》

浮雲系列的名字很優雅，是拿鐵的概念，就像是牛奶在茶湯裡漂浮的感覺，不過看似簡單，其實茶葉和鮮乳都是店家費盡心思，嘗試過數十種品牌和種類，找出最好喝的組合，茶香濃郁、尾韻也耐人尋味，味道非常順口，奶茶控小編認證真的好喝！

茶，浮雲（左）是紅茶拿鐵，珍暖烏雲（右）則是許多人喜愛的黑糖珍珠鮮奶

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

十三月的珍珠是由老闆親手製作，為了做出不會遇冰就硬掉的珍珠，當初花了超過半年的時間研究，用了數十種不同的天然原料嘗試，才做出了Ｑ彈、內芯不硬的手工珍珠，常喝珍奶的朋友們，一定一喝就能知道不同之處！

大家有沒有發現，兩款的珍珠顏色不一樣呢？黑色的是黑糖珍珠，而白色的是桂花白玉珍珠！入口會有淡淡的花香，和古早味的黑糖明顯不同，讓整杯飲料有了不一樣的風格，相當值得一試！也因為珍珠本身有糖度，就算點無糖或是微糖也ＯＫ！

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

《宇治抹茶雲》

應該不少人喝手搖茶的抹茶都有過這樣的經驗，在杯子底部會有結塊的抹茶，或是吸到一半突然有一顆濃烈的茶塊，但是十三月的抹茶拿鐵非常不一樣，喝起來非常順口，可以感受到抹茶和鮮乳融為一體的感覺！

十三月的老闆介紹，正宗的抹茶跟市面上沖泡的奶粉、可可粉相比，分子更加細小，如果只用一般的熱水和攪拌杓、雪克方式沖泡，很難在短時間完全均勻泡開，所以他們使用正宗的抹茶篩慢慢刷，雖然耗時，但品質會更好。

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

《莓果情人》、《莓果檸香飲》

酸甜的水果，總是清涼飲品的好夥伴，這兩款的果醬是店家自己熬的草莓和覆盆莓醬，用料實在就像現打的果汁一樣，味道也不會很酸，莓果情人是加鮮乳，莓果檸香飲則是加入檸檬和氣泡感，無論是濃郁還是清爽都可以自由選擇，漸層的外觀更能滿足少女心。

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

《月神飲》
想要喝單純的茶飲的朋友，可以試喝看看他們的月神飲，這真的是小編喝過最好喝的普洱茶，普洱茶其實本身的味道很重，太濃的話會不好喝，十三月特別加入紅茶調和，味道很順，糖度也是特別的「微微糖」，概念上是一分糖，主要淺淺蓋掉茶本身的澀味，喜歡無糖的朋友可以試試看喔！

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

「十三月」位在熱鬧的台北東區，鄰近忠孝復興捷運站，和一般開放式的飲料店鋪不同，有專屬的店面，如同他們LOGO隧道的意像，希望大家走進店裡，彷彿暫時離開城市喧囂，放鬆一下，除了有創新、用心的飲料外，還提供座位和拍照區，裝潢也相當文青，翻轉你對飲料店既有的印象喔！

《十三月, Tredecimber》

店家地址： 106台北市大安區大安路一段51巷3號(近忠孝復興捷運站14號出口)

開放時間： 周一至周五 11:00–20:30
                   周六、周日 12:00–21:00

電話：(02)2700-1610

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