台東10大飲料店飲品票選　在地店叮哥茶飲-洛神花茶最夠力

▲台東10大飲料店飲品票選，在地店叮哥茶飲-洛神花茶奪冠。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東十大飲料店飲品的票選結果終於出爐！總計247種飲品、近50家飲料店參戰，票選結果在地店叮哥茶飲-洛神花茶奪冠，細數前10名中在地飲料店就佔了七名，全國遊客到台東別忘了一定要人手一杯，品嘗最道地最沁涼的夏天清涼聖品！

票選結果前10大依序為：叮哥茶飲-洛神花茶、小茶后「冷萃紅烏龍」、隱山茶道「紅烏龍茶冰」、尼渴紅茶「冬瓜小芋圓」、清心福全「優多綠茶」、緣之鮮養生黑白木耳「黑白木耳飲」、GS曼貫砲「漫金蜂蜜」、台東神農「青草茶」、鮮茶道「阿里山冰茶」以及茶湯會「觀音拿鐵」，其中在地飲料店就佔了七名。

▲台東在地的飲料店使用各鄉鎮在地材料，調配出屬於在地專屬的飲料口味，凸顯與一般傳統飲料店的不同。



台東在地的飲料店與其他縣市不同之處在於店家們會使用各鄉鎮在地材料，例如台東鹿野的紅烏龍、卑南金峰和太麻里種植產量居全國之冠的洛神花，另外還有青草茶、鮮乳以及新鮮水果，調配出屬於在地專屬的飲料口味，更加凸顯出與一般傳統飲料店的不同。充滿濃濃的台東味，深獲在地居民及遊客的喜愛，也使得在地店家在此次的票選中獲得亮眼的名次！



除了台東當地消暑飲料外，也歡迎民眾把握暑假的尾聲，一起到台東賞星星看光雕！縣府交觀處表示，台東最美星空音樂會倒數兩場將在8月30日關山親水公園以及8月31日加路蘭遊憩區舉行，而好事多磨的國際熱氣球嘉年華光雕音樂會，8月31日也將在大武舉辦最終場，光雕音樂會搭配最美星空，曙光星光盡收眼底。





除了十大飲品的票選出爐，目前在【台東就醬玩】臉書正在火熱的進行十大滷味店票選活動，接下來陸續還會有台東在地美食、景點等票選，將會有更多熱情粉絲推薦台東的必吃、必玩、必去，歡迎愛分享的在地老饕、旅客們，踴躍參與每一次的票選活動。

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