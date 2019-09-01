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韓國瑜花蓮競總成立　李佳芬代夫揭牌驚爆...黑韓下一招：吸毒

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-▲▼ 李佳芬代夫花蓮揭牌 。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼韓國瑜競選總部花蓮成立,李佳芬代夫前往花蓮揭牌 。（圖／記者蕭可正翻攝下同）

記者蕭可正／花蓮報導

總統參選人韓國瑜第一個競選總部，1日上午在國民黨花蓮縣黨部揭牌，花蓮縣長徐榛蔚和李佳芬共同出席揭牌儀式，花蓮國民黨地方政治人物也參與這場活動，吸引現場聚集數百人，高喊「韓國瑜凍蒜」。

「一支穿雲箭，千軍萬馬花蓮見」，全台第一個韓國瑜競選總部在花蓮登場，並由徐榛蔚擔任花蓮縣韓國瑜競選總部主任委員。徐榛蔚表示，希望能凝聚花蓮人的力量，促進台灣人尊嚴，更要讓韓國瑜引領台灣大步向前。

今天天氣炎熱，花蓮韓粉仍然團結、熱情號召鄉親們參加韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌活動，許多民眾早在上午9時就聚集在樹蔭下等候；徐榛蔚和李佳芬約11時到場，紛紛向民眾握手致意，並一同在國民黨花蓮縣黨部前揭牌，民眾高喊「韓國瑜凍蒜」、「佳芬姐加油」、「徐榛蔚加油」。

▲▼ 李佳芬代夫花蓮揭牌 。（圖／記者蕭可正翻攝）

今天由李佳芬代表韓國瑜出席，她致詞時表示，站在候選人妻子的立場，她很感謝支持者不顧天氣炎熱、願意到場支持。她提到，6月來花蓮造勢時，高雄花蓮開車來回要花14個小時，深深體會到花蓮人回家的辛苦，也能理解縣長為何重視花蓮交通。

▲▼ 李佳芬代夫花蓮揭牌 。（圖／記者蕭可正翻攝）

韓國瑜在花蓮的支持者高喊凍蒜。（圖／記者蕭可正翻攝）

李佳芬表示，很多孩子在國外不敢回來，因為回台灣找不到好工作。為人父母，無非希望孩子有前途。台灣人並非不努力，但發現下一代沒希望，國家沒大方向沒未來，百姓只會焦慮。她指出，台灣人不怕吃苦，只怕沒有希望，而韓國瑜願意挺身而出、為民著想。她心疼韓國瑜遭一堆人抹黑，甚至連她也被抹黑「愛錢」，更有人抹黑韓吸毒，她直呼「根本是鋪天蓋地的攻擊」，很多人不是真的了解他們，希望大家支持真心為民的韓國瑜。

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