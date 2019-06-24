　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

知名收藏家將Supreme水槍改成「噴火槍」把玩　卻沒發現警察在後面看著

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

編輯／Duke

如果稍微了解過Supreme這個品牌的話，那各位應該知道他們很喜歡出一些奇怪的配件，像是磚頭、鈔票槍等，雖然不知道他們的想法，但這都已經引起了注目。最近Supreme又再度推出新奇的「水槍」單品，不過，有位收藏家覺得不夠有意思，於是他便改造成「噴火槍」把玩，但他卻沒發現警察在後面看著。

▲Supreme獵奇單品。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme、StockX）▲Supreme獵奇單品。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme、StockX）

▲Supreme推出很多奇怪的配件。（圖／翻攝自Supreme、StockX）

▲Supreme獵奇單品。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme、StockX）

▲最新發售的「水槍」。（圖／翻攝自Supreme）

這位來自美國賓州（賓夕法尼亞州）的Eric Whiteback，是一位全球知名的Supreme收藏家，日前，他就在紐約街頭玩耍這把改造的「噴火槍」，而他好像是將裡頭的水換成汽油，同時在槍管處加裝噴火裝置，只能說他實在是太有創意了。此外，他在把玩「噴火槍」的同時，似乎沒有發現後面有NYPD（紐約警察）正在看著，不過，NYPD好像沒有要理他的意思，不然大家可能看不到Eric Whiteback發佈的這段影片了。。

除了配件以外，Supreme還有推出與義大利自行車服品牌Castelli Cycling的賽車衣與帽子，不過，由於「水槍」與服飾皆為Supreme在6／20發售的新品，所以目前都已經售完了，想購買的朋友只能透過網路囉！

▲Supreme獵奇單品。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme、StockX）

▲Supreme X Castelli Cycling賽車衣與帽子。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：Supreme,水槍,磚頭,鈔票槍,噴火槍,美國,收藏家,NYPD,CastelliCycling,賽車衣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

知名收藏家將Supreme水槍改成「噴火槍」把玩　卻沒發現警察在後面看著

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了　小7獨賣89元

【廣編】《放置馴龍騎士團》Android先鋒騎士搶先體驗

超夯腦內神測驗！測出你腦裡住什麼動物？　網友瘋傳：準到起雞皮疙瘩

【廣編】美式賣場Häagen-Daz賣光業者忙補貨　網友狂推：好吃！

影／夏日限定！「森永牛奶糖冰炫風」復刻大人味　麥當勞限期登台

從補教到管顧專業講師：想累積自我經驗值！就不能怕「犯錯」

用2000元拼60萬元汽車！　遠百年中慶「比照春節」，APPLE打95折優惠

網購、量販超級品牌日直降1折起　衛生紙單串10包只要9元

夜市人氣粉圓團購日賣300份　IG洗版干貝麻糬下單等兩週

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

知名收藏家將Supreme水槍改成「噴火槍」把玩　卻沒發現警察在後面看著

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了　小7獨賣89元

【廣編】《放置馴龍騎士團》Android先鋒騎士搶先體驗

超夯腦內神測驗！測出你腦裡住什麼動物？　網友瘋傳：準到起雞皮疙瘩

【廣編】美式賣場Häagen-Daz賣光業者忙補貨　網友狂推：好吃！

影／夏日限定！「森永牛奶糖冰炫風」復刻大人味　麥當勞限期登台

從補教到管顧專業講師：想累積自我經驗值！就不能怕「犯錯」

用2000元拼60萬元汽車！　遠百年中慶「比照春節」，APPLE打95折優惠

網購、量販超級品牌日直降1折起　衛生紙單串10包只要9元

夜市人氣粉圓團購日賣300份　IG洗版干貝麻糬下單等兩週

汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入　侯友宜：全力搶通

中職／選秀人數破紀錄預計25日公布　高中3大物搶手

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

7女力首長簽署七大宣言　盧秀燕：總統參選人必須重視女性議題

故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

甘榜進駐誠品南西、台大醫院美食街　開幕祭海南雞腿飯買一送一

買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼

人妻開出停車場「連撞5車」！　8秒驚魂片還原...醉夫一路絕望慘叫

消費熱門新聞

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

星巴克「好友分享日」買一送一又..

麥當勞連續四天「豬肉滿福堡買一..

遠百板橋中山晚餐吃到飽600元

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

限時5天！台啤「18天生啤酒」..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

外國網紅試喝木瓜牛乳結果.....

SOGO新竹店8月收推「封館出..

美式賣場冰淇淋被搶空業者忙補貨

夜市人氣粉圓進軍團購　日賣30..

奶茶冰磚淋上Q彈珍珠！超商開賣..

更多熱門

相關新聞

美伊情勢緊繃　前將領憂情況失控

美國與伊朗情勢日益嚴峻，美國前參謀長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）昨（23日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他目前最擔憂的是川普被逼到沒有退路、沒有選擇，「『我們差點空襲伊朗』的說詞反覆不定，情況可能會失控，然而美國和中東國家開戰是最沒有必要發生的事情。」

美官員4月已表達蔡英文不會過境華府

貿易戰可暫停　科技戰恐停不了

離婚拖2年　男子中25億得分前妻

惡媽熱水燙死2歲女　「皮膚全剝落」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面