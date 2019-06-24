知名收藏家將Supreme水槍改成「噴火槍」把玩　卻沒發現警察在後面看著

編輯／Duke

如果稍微了解過Supreme這個品牌的話，那各位應該知道他們很喜歡出一些奇怪的配件，像是磚頭、鈔票槍等，雖然不知道他們的想法，但這都已經引起了注目。最近Supreme又再度推出新奇的「水槍」單品，不過，有位收藏家覺得不夠有意思，於是他便改造成「噴火槍」把玩，但他卻沒發現警察在後面看著。

▲Supreme推出很多奇怪的配件。（圖／翻攝自Supreme、StockX）

▲最新發售的「水槍」。（圖／翻攝自Supreme）

這位來自美國賓州（賓夕法尼亞州）的Eric Whiteback，是一位全球知名的Supreme收藏家，日前，他就在紐約街頭玩耍這把改造的「噴火槍」，而他好像是將裡頭的水換成汽油，同時在槍管處加裝噴火裝置，只能說他實在是太有創意了。此外，他在把玩「噴火槍」的同時，似乎沒有發現後面有NYPD（紐約警察）正在看著，不過，NYPD好像沒有要理他的意思，不然大家可能看不到Eric Whiteback發佈的這段影片了。。

在 Instagram 查看這則貼文 Eric Whiteback（@ericwhiteback）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 20 日 上午 9:38 張貼

除了配件以外，Supreme還有推出與義大利自行車服品牌Castelli Cycling的賽車衣與帽子，不過，由於「水槍」與服飾皆為Supreme在6／20發售的新品，所以目前都已經售完了，想購買的朋友只能透過網路囉！

▲Supreme X Castelli Cycling賽車衣與帽子。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

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