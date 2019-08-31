早餐店「假日工讀」時薪僅140！老闆私訊降薪理由　他驚呆揭發：直接封鎖

▲網友怒揭發！早餐店假日工讀時薪140竟因工作較簡單。（圖／翻攝批踢踢）



網搜小組／許力方報導

新北市有網友日前上網找兼職工作，發現一間連鎖早餐店正在徵人，資料寫明為規定最低時薪150元，但店家私訊回應，「因工作內容簡單，只給140元，你能接受嗎？」被揭發違法曝光，業者出面澄清，一開始學習階段才會給140元，現已統一全給150元。勞動局表示，一旦查明違法事實，最高可罰100萬元。

網友4日在批踢踢板橋板發文，聲稱最近想找兼職工作，結果上網發現早餐店正在徵假日工讀生，透過APP私訊詢問，沒想到卻被告知「先說一聲，我們的假日工讀生時薪是140」，理由竟是「假日工讀工作內容較單純，只有送餐、收盤」，並稱「若覺得不符合想要的，沒關係」。

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▲早餐店老闆娘澄清已經全面統一給150元。（圖／翻攝業者臉書粉絲團）



當事人不滿上網抱怨，「每天一堆學生排隊的名店，徵才時間是周末8點到下午2點，時薪只給140，擺明不把法律放眼裡吧！」質疑店家已經明顯違反勞基法基本時薪最低150元規定，得知降薪理由後直接封鎖對方，不願再講。

對此，張姓老闆娘出面向《東森新聞》回應，店內提供早、午餐，一開始先給140元很抱歉，因為基本上假日工讀生可能2 周過後就上14天班，調回基本時薪150元。解釋說，是因為兼職還在學習階段才會給140元，為了符合法規，目前都已經統一改為150元。

新北市勞動局則表示，只要低於基本工資就是違法，一旦有明確違法事實，就可開罰2萬至100萬元。事實上，人力銀行網站在系統上也早已設定，無論時薪、月薪條件都必須符合勞基法，否則無法登錄上架，提醒勞工有些志工或慈善機構表面開出好條件，私下要求降薪，勞工切勿輕易妥協。

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