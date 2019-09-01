殯儀館出包　他姊夫遺體「別人拿去火化」連骨灰都帶走

▲火化示意圖，與本文當事人無關（圖／本報資料照）

記者馬叔安／綜合報導

陝西省旬陽縣一家殯儀館日前因作業疏失，竟然錯發了遺體，導致死者真正的家屬趕到時，親人的遺體已經被送往他鄉火化，連骨灰都被帶走。殯儀館負責人陳源松表示，當初存放3具遺體過程中，一台冷庫壓縮機壞掉了，工作人員才將遺體存入庫房中，疑似是這個過程中發生了錯誤。

《華商網》報導，當地村民黃傳根表示，自己39歲的姊夫於8月20日在工地工作時，發生車禍而去世，其遺體被送至當地殯儀館，存放於3號庫內，到了25日中午，他們家屬去殯儀館領取時，發現遺體不見了。

工作人員解釋，姊夫的遺體在22日上午，被1名曹姓四川人帶走，這名四川人本來要領取丈夫的遺體，想不到出了烏龍。經聯繫得知，姊夫的遺體已被火化，骨灰則被這位曹姓四川人帶回老家。

陳源松表示，當時殯儀館共存有3具遺體，當日上午送走了一具，後來曹姓家屬來領遺體時，錯拿了姊夫的遺體，姊夫的家屬領遺體時發現問題，通過警方聯繫確認姊夫遺體被曹姓四川人帶走，而曹姓四川人丈夫的遺體還在殯儀館。

他們連夜前往四川，從喪事活動現場領走姊夫的骨灰。陳源松表示，事後他們查看了監視器畫面，當日曹性四川人等人帶走遺體時有簽字確認，而姊夫遺體被拉往安康火化時，在火化確認環節也出現問題，多方面造成不可挽回的局面。當地民政局局長劉曉玲表示，已與家屬協商，接下來將進行責任追查。