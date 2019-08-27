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不捨妹抱4歲兒墜21樓亡　兄悲白髮送黑髮...告知老母殘酷事實

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▲死者家人到殯儀館。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市北區英才路1棟大樓清晨發生母子墜樓死亡事件。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中市北區英才路一棟大樓27日清晨發生母子墜樓死亡事件，下午死者的家人與丈夫都前往殯儀館等待檢察官相驗遺體，死者哥哥非常不滿的指出，妹婿到現在都不願意出來說明，也沒有道歉，下午才決定將此事告訴年邁的母親，讓她老人家承受白髮人送黑髮人，心裡悲慟莫名。

下午死者的哥哥及大嫂與丈夫都到殯儀館，戴口罩沈默的與警方進入相驗室，而記者也採訪到死者的哥哥，他對於妹婿連一句道歉都沒有，也不願對家人說一句話，替妹妹與姪兒的死，感到非常不值，清晨接到兩人的死亡通知後，到了下午才決定將噩耗告訴母親，怕她老人家承受不住。

▲▼台中 。（圖／記者陳玉攝）

▲死者家人到殯儀館。（圖／記者陳玉攝）

事發當時，大樓警衛聽聞外頭傳來「碰」一聲巨響，覺得不對勁，隨即跑到一樓外街道查看，但無發現異狀，接著到3樓露台巡視，驚見這對母子倒臥血泊當中，趕緊報警處理。台中市消防局清晨6時02分時接獲通報，抵達現場時發現，黃女與兒子已明顯死亡。

據了解，39歲的黃婦與45歲陳姓丈夫育有一個年僅4歲的兒子，平時為家庭主婦，一家人住在北區，先前買下這處一坪單價為38.4萬元的豪宅其中一戶，但尚未入住，夫妻倆時常為了孩子的教養問題發生爭吵。

▲死者家人到殯儀館。（圖／記者陳玉攝）

▲死者家人到殯儀館。（圖／記者陳玉攝）

死者丈夫萬萬沒想到妻子會趁著他熟睡時，帶著孩子離家，接獲2人死訊趕抵現場後，更當場崩潰，向警方透露，前一晚夫妻倆又為了孩子教養問題再度發生爭吵，口中還喃喃自語，直說，「結婚以來讓太太跟著我受苦，我不應該跟她吵架，我對不起她」。

根據警方調查，黃女凌晨4時40分許，抱著兒子離家，抵達位於英才路的新居，她向警衛謊稱要上樓拿東西，要求對方開門，由於當時母子倆並無異狀，便順利上樓，孰料，1個小時後竟從21樓墜落至3樓露台，母子倆雙雙慘死，新居內並未留下遺書或是任何字條。警方初判母子死因為從高空墜落，並無他殺嫌疑，家屬對死因也沒有疑慮，目前檢察官相驗完畢，詳細案情仍在釐清中。

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關鍵字：英才路,台中市,墜樓,殯儀館

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