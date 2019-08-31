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韓國愉快死亡體驗「拍遺照、寫遺書」　進棺閃過人生跑馬燈…帶你迎接重生

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▲▼南韓孝園治療中心。（圖／翻攝自臉書／효원상조 해피효원라이프플랜）

▲ 孝園治療中心的臨終體驗。（圖／翻攝自臉書／효원상조 해피효원라이프플랜）

記者陳宛貞／編譯

南韓2003年起便蟬聯經濟合作暨發展組織（OECD）36國中自殺率最高的國家至今，2011年自殺率更達到史上最高，每10萬人中就有31.7人自殺。儘管近幾年在政府的努力下稍有改善， 2016年平均每天仍有多達36名南韓人自殺。為幫助民眾面對現實世界的壓力及享受當下的生活，南韓孝園治療中心（音譯）推出免費服務「愉快死亡體驗（heal-dying）」，相當受到歡迎。

孝園推出以「愉快死亡」為名的假想臨終體驗，希望透過原諒與愛，讓民眾了解親友的重要性，領悟何謂「幸福的人生」。透過拍攝遺照、撰寫及朗誦遺書後入棺的過程，往往能使民眾感受到生命的重要性，治癒心中的傷口，在往後的日子裡「重新做人」。

南韓生物醫學評論（Korea Biomedical Review）6日報導，這項體驗首先從拍攝遺照開始，大部分民眾在鏡頭前都不免尷尬，或是故意扮出有趣的笑臉。參加體驗的學生金敏成表示，「這感覺很奇怪。我很常自拍，也拍過很多照片，但（拍攝遺照時）我不知道該笑還是該嚴肅。」

▲ 南韓孝園治療中心。（圖／翻攝自YouTube／jung yura）

▲▼ 參加體驗的民眾拍攝遺照。（圖／翻攝自YouTube／jung yura、김명화）

▲ 南韓孝園治療中心。（圖／翻攝自YouTube／김명화）

經過一段簡短的解說和影片後，民眾會拿到自己被裱框的遺照，接著在一名打扮成「陰間使者」（死神）的男子帶領之下，進入一個昏暗的房間，裡頭擺滿棺材和菊花。人們會穿著壽衣，莊重的寫下給親人的遺囑，有些人還會大聲朗誦。

有民眾表示，「我很抱歉，我不是一個很好的女兒和姊妹。我知道我有時候很粗魯，還會罵髒話，但我現在後悔了。我希望你們能原諒我，希望你們知道我一直都愛著你們。」還有民眾哭著說道，「我的孩子，自你出生的那一刻起，你便成為我最重要的財富。被迫離開你讓我感到心碎，請好好照顧爸爸，也希望你永遠記得我、珍惜我們之間的回憶。」

燈光熄滅後，人們會在棺材裡躺下，被完全的黑暗及沉默包圍至少10分鐘。39歲的母親崔恩美表示，「棺材比我想像中更窄，因為這本就不是為活人準備的。一開始躺在棺材裡時，對孤獨的恐懼和想逃出棺材的想法讓我感到窒息」，但過了一段時間，她感受到前所未有的平靜，過去的生活像電影一般在她眼前閃過。

▲▼南韓孝園治療中心。（圖／翻攝自臉書／효원상조 해피효원라이프플랜）

▲ 民眾坐在棺材邊，先寫完遺書後體驗入棺。（圖／翻攝自臉書／효원상조 해피효원라이프플랜）

崔恩美提到，「就連那些我已經忘記，讓我感到快樂、悲傷和沮喪的記憶，全都清晰的回到我的腦海中。剛開始以為會太過漫長難熬的10分鐘根本不夠我回想過去的人生。」

10分鐘過後，房間的燈被打開，棺材也被掀開。主持人鄭永文便在此時說道，「把所有讓你痛苦的事都拋在腦後吧，你現在重生了。」人們花了幾分鐘適應，接著便開始和身邊的朋友討論這段新鮮的體驗。一名年長者表示，「我體會到生命的重要性，想趕快回家看看家人的臉。從現在開始，我會更頻繁的表達我對他們的愛。」

鄭永文提到，來報名的民眾都有不同的背景，有人緊抓生命的最後一根稻草、有人認為死亡將至，也有人是為了更了解生命而來，「每個人都因為不同的原因而聚集在這裡，但他們都帶著相似的領悟離開。這項體驗告訴我們，生命是寶貴的，而死亡也是我們必須提前做準備的事情。」

自孝園推出這項服務以來，已經有多達2.4萬人參加。鄭永文表示，孝園將持續為民眾提供正確的死亡觀念，同時讓那些面臨道別的民眾能在臨終前有時間為生命收尾和練習。

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