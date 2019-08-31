幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

▲日本幽靈多數都是沒有雙腳的設定。（圖／翻攝自YouTube，同下）

記者林瑩真／編譯

懷疑自己看到鬼，是不是會先確認對方有沒有腳呢？日本綜藝節目《被小智子批評啦！！》就追溯日本幽靈起源，日本幽靈沒有腳的設定，竟然來自於200年前的國寶畫家「圓山應舉」。

「為什麼幽靈沒有腳呢？」日本怪談本就是小說家、畫家熱愛創作的主題之一，但有趣的是，在多數的作品中，日本幽靈通常都是半透明、又長又黑的頭髮，並且沒有雙腳，漂浮於空中的設定。

事實上，江戶時代前期的畫作中，幽靈都還是有腳的，直到中期之後，當時非常知名的畫家「圓山應舉」第一次畫出沒有雙腳的幽靈，一時之間，沒有腳的幽靈大受歡迎，導致後代的畫家紛紛效仿此設定，也就影響至今。

▲據說國寶畫家圓山應舉為情婦畫出「返魂香之圖」，從此改變後世幽靈畫風。

至於圓山應舉的靈感來源，據說圓山應舉有一名非常疼愛的情婦，在對方去世後，圓山應舉傷心至極，還在睡夢中夢見情婦來找自己，醒來之後，立刻將情婦在夢中的模樣畫成畫作，正是鼎鼎大名的「返魂香之圖」。

圓山應舉許多畫作都被日本視為國寶，「返魂香之圖」更是最知名的一幅。在「返魂香之圖」之中的鬼女，帶著半透明感、一臉淡漠，且沒有雙腳，下半身僅僅一片迷濛，也就成為後世的幽靈範本。經典鬼片《貞子》，也是以「返魂香之圖」作為參考原型。