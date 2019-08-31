嘉縣環境永續理念論壇　劉朝維等人分享環保新思維

▲▼ 嘉縣環保局首創環保論壇邀請在地環保專家分享環境永續理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導





嘉義縣環保局在永慶高中四方館辦理「尚在地」環保論壇，邀請在地四位環保菁英賴彗菁、蔡恭和、許芳瑜、劉朝維，一起分享環境永續理念、環保新思維及在地深耕作為。

▲▼ 嘉縣環保局環保論壇，永慶高中學生踴躍提問。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年將嘉世代四方館移師到永慶高中舉辦，期待從這裡聽見更多為環境而努力的作法，讓四方館成為環境教育散播的平台。論壇以仿效TED方式，將主場從全世界聚焦在嘉義縣的環境議題，雖然每位講者只有15分鐘，但智慧經驗累積起來，讓與會的同學能培養自身環境倫理素養，有感動才會有行動，有行動就會有所改變。

環保論壇邀請四位深耕在地不同領域環境教育的專家，有獲得「國家環境教育獎團體組優等」的社團法人中華民國大智慧養生協會秘書長賴彗菁、獲得農委會漁業署「海洋奧斯卡海洋動物暨生態保育楷模獎」的鰲鼓溼地保護協會總幹事蔡恭和、規劃社區總體營造及地方創生，將其互相結合發展特色社區的雲林科技大學教授許芳瑜，以及秉持「環境教育就是人與大自然的對話」觀念，澐水溪生態保育協會理事長劉朝維等4位，帶來精采無比的演說。

▲▼ 澐水溪生態保育協會理事長劉朝維。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院環境保護署簡任技正溫修慧表示，環境教育是環保工作的磐石，必須把環保的理念、價值、知識，自然的融入每個人的生活當中。無論是哪個行業，環境倫理自然落實到每個人生活的學習和工作，優質環境才會水到渠成。

環保局長張根穆說明，環保局持續推廣環境教育，將相關知識融入教學課程，並分享環境教育在文化保存、社區參與及學校等議題帶出對環境的責任。期望透過深度對話跳脫現有形式，激發心靈點燃環境教育的烈火，共同為永續嘉園而努力。