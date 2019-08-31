　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣環境永續理念論壇　劉朝維等人分享環保新思維

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉縣環保局首創環保論壇邀請在地環保專家分享環境永續理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣環保局首創環保論壇邀請在地環保專家分享環境永續理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣環保局在永慶高中四方館辦理「尚在地」環保論壇，邀請在地四位環保菁英賴彗菁、蔡恭和、許芳瑜、劉朝維，一起分享環境永續理念、環保新思維及在地深耕作為。

▲▼ 嘉縣環保局首創環保論壇邀請在地環保專家分享環境永續理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉縣環保局環保論壇，永慶高中學生踴躍提問。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年將嘉世代四方館移師到永慶高中舉辦，期待從這裡聽見更多為環境而努力的作法，讓四方館成為環境教育散播的平台。論壇以仿效TED方式，將主場從全世界聚焦在嘉義縣的環境議題，雖然每位講者只有15分鐘，但智慧經驗累積起來，讓與會的同學能培養自身環境倫理素養，有感動才會有行動，有行動就會有所改變。

環保論壇邀請四位深耕在地不同領域環境教育的專家，有獲得「國家環境教育獎團體組優等」的社團法人中華民國大智慧養生協會秘書長賴彗菁、獲得農委會漁業署「海洋奧斯卡海洋動物暨生態保育楷模獎」的鰲鼓溼地保護協會總幹事蔡恭和、規劃社區總體營造及地方創生，將其互相結合發展特色社區的雲林科技大學教授許芳瑜，以及秉持「環境教育就是人與大自然的對話」觀念，澐水溪生態保育協會理事長劉朝維等4位，帶來精采無比的演說。

▲▼ 嘉縣環保局首創環保論壇邀請在地環保專家分享環境永續理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 澐水溪生態保育協會理事長劉朝維。（圖／記者翁伊森翻攝）

行政院環境保護署簡任技正溫修慧表示，環境教育是環保工作的磐石，必須把環保的理念、價值、知識，自然的融入每個人的生活當中。無論是哪個行業，環境倫理自然落實到每個人生活的學習和工作，優質環境才會水到渠成。

環保局長張根穆說明，環保局持續推廣環境教育，將相關知識融入教學課程，並分享環境教育在文化保存、社區參與及學校等議題帶出對環境的責任。期望透過深度對話跳脫現有形式，激發心靈點燃環境教育的烈火，共同為永續嘉園而努力。

ET快訊
晴天娃娃其實是屍體！天皇怒命令和尚包頭自殺…隔天放晴了
開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師看傻：快點走
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新增1例本土登革熱病例累計21例　請民眾勿鬆懈持續清除積水容器

嘉縣環境永續理念論壇　劉朝維等人分享環保新思維

嘉市油漆工搭電梯受困　警消緊急救援

台南轎車違停4機車格！女收費員回報遭砸冰塊　駕駛身分曝光

台南安南區郡安路9月底自來水管線汰換　陳亭妃籲做好施工前宣導減民怨

連續3年持續下降　台南獲衛生福利部自殺防治成效績優獎　

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

台南國小學童遭性侵　民進黨市黨部質疑林燕祝專業：二度傷害

外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手身分曝光」　UberEats介入護員工

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

台南新增1例本土登革熱病例累計21例　請民眾勿鬆懈持續清除積水容器

嘉縣環境永續理念論壇　劉朝維等人分享環保新思維

嘉市油漆工搭電梯受困　警消緊急救援

台南轎車違停4機車格！女收費員回報遭砸冰塊　駕駛身分曝光

台南安南區郡安路9月底自來水管線汰換　陳亭妃籲做好施工前宣導減民怨

連續3年持續下降　台南獲衛生福利部自殺防治成效績優獎　

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

台南國小學童遭性侵　民進黨市黨部質疑林燕祝專業：二度傷害

外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手身分曝光」　UberEats介入護員工

馬思純周冬雨盜圖慘遭「閃電俠」抓包　賠罪送「新梗圖」網笑：快揍她！

Uber載客！後座驚天一叫　司機回頭一瞥「海鮮大餐」...秒轟人：我不是炮車

抹茶雪花冰超濃郁！高雄巷弄甜點冰品　還有夢幻覆盆子野莓塔

阿嬤找假牙找半天！心虛汪坐客廳露「暴牙燦笑」...全家人笑瘋

堂姊獲遺產...他秒流口水！誆合夥狂撈「600萬」　她帳戶全空驚喊：被騙了

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主詐欺！

影／17歲少年落水溺亡！圍觀者竟為「最佳位置」大打出手...大媽邊跑邊笑網看傻

不想再打口水戰...蔡英文聽到柯文哲皺眉喊「下一題！」

電子票證搭捷運8折優惠擬取消　網暴動：小確幸沒了

北市3區買《寄生上流》陽光屋最多　最低市價打4折入手

地方熱門新聞

轎車違停欺負女收費員　駕駛身分..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍..

蘆洲警執行「閉鎖式」威力掃蕩

金未坤攻玉山：比聖母峰還難！

中壢超狂機車停等區　24公尺看..

國小童遭性侵　民進黨質疑林燕祝..

台南新營區異味環保局查處有斬獲

台南市全新打造10條通學步道

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝..

老人互助會騙棺材本　捲千萬落跑

台南安南區郡安路9月底自來水管..

文創旅店秋冬補助帶你全台玩透透

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

稱新莊霸凌只是在玩　他嗆鄉民別管

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面