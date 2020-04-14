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保代公會理事長　由新光金保代鐘俊豪接任！將有「4大改革」：推動保險業在職教育

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▲新光金保代總經理鐘俊豪。（圖／保代公會提供）

▲新光金保代總經理鐘俊豪接任保代公會理事長。（圖／保代公會提供）

記者楊絡懸／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，原訂於2月18日舉行的保險代理人公會會員大會及理監事改選，已於近日順利完成，由新光金保代總經理鐘俊豪接任理事長，也是首次由非傳統保代公司接掌保代公會龍頭。鐘俊豪表示，希望能集結公會會員的智慧，將扮演好保代業者與金管會之間的橋樑，並積極推動4大面向改革。

已在保險業界打拚超過40餘年，鐘俊豪認為，今年面臨的金融環境較以往嚴峻，不論是從大環境或影響到實務操作面都有改變。他透露，上任後即將推動4大改革，內容包括產險代理費及佣金改革、持續爭取擴大免親簽範圍及推動開放更多元的身分認證機制、積極推動保險從業人員在職教育、爭取廢止印花稅等，其中在職教育部分，保代公會將與保發中心溝通，提供法令專業素材與課程給保代業者辦理內部教育訓練。

展望未來，鐘俊豪表示，將扮演好主管機關與會員公司間的溝通橋樑，並且秉持公平待客原則，推動落實客戶適合度及商品適合度的重要性，無論於政策、法令，到會員及客戶之權利義務上，各面向皆是他未來努力的目標。

鐘俊豪指出，將積極配合主管機關，協助推動小額終老保險及保障型商品，發揮保險保障本質；也促進業者相互交流，以凝聚共識力，推動業者自律，導正追求以業績掛帥下的不當銷售行為，落實公平待客原則，保障消費者權益得以善盡社會之責。

此次保代公會改選的當選名單，包括副理事長為聯豪保代董事長黃裕宜、詠昊保代董事長孫芳文、臺灣中小企業銀行保險代理部經理王文玲等3位；常務理事為中國信託商業銀行保險代理人部副總經理朱倍瑩、台灣金展保代董事長楊仁德、格瑞特保代總經理陳錦祥等3人。

 
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