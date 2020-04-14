「利率走低、IFRS 17」衝擊理財商品！保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

▲保險專家建議，民眾應及早準備投保策略。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐全球，進而帶動民眾對保險商品的詢問度。聯众保險經紀人副總經理楊振州表示，今年將是國內保險商品變革年，健康險部分規定因疫情改變，而利率走低、國際會計準則17號（IFRS 17）上路將衝擊理財型商品，建議民眾及早因應。

新冠肺炎衝擊經濟活動，各國中央銀行接力降息救市，台灣中央銀行3月罕見降息1碼（0.25個百分點），國內重貼現率降到歷史新低水準，連動利率變動型保單宣告利率也調降；另因應IFRS 17即將上路，最新訂定的「傳統壽險死亡保障門檻」將於7月實施，即依年齡訂定死亡保額對保價金或帳戶價值的比率，意味著保險公司得提高準備金，儲蓄險保單即將變貴。

楊振州認為，隨著利率走低、IFRS 17上路，國內保險市場將出現「3大變動」，一是未來沒有高預定利率商品，因各國降息將促使新台幣、外幣利變型保單宣告利率跟降；二是保險商品將更具話題性，因為利變型保單不易銷售後，保險公司勢必得設計出更具吸引力的商品；三是銀行、電話行銷賣保險商品難度提高，因傳統銀行保險通路以銷售理財型商品為主力，反觀傳統保險業員有望勝出，凸顯其擅長銷售保障型商品的實力。

除了理財型商品的變動外，楊振州指出，新冠肺炎疫情擴散快又猛，更促使健康險在農曆年後出現「前所未見的變化」，包括保險公司針對新冠肺炎不會主張醫療險的法定傳染疾病除外責任、取消等待期、入住負壓隔離病房者從寬比照加護病房住院予以理賠等，「疫情話題帶動民眾主動洽詢醫療險、照護險，大大提升國人健康風險觀念。」

面對保險商品變化的一年，楊振州建議，民眾如有理財需求，且風險承受度較低，在7月之前仍可適度考慮「利率變動型商品」，但以美元計價保單為宜，主要是考量台美利差，加上美國為國際強勢貨幣；若是風險承受度較高的民眾，可以考慮投保「投資型保單」，全球股市經過這波疫情、油價下跌衝擊後，評價面已低於2019年底、今年初，可利用投資型保單定期定額布局優勢進場。

至於健康險方面，楊振州表示，如有預算充足，應建立醫療、長照、失能等三大保障防護網；如預算較不充裕，也要想辦法逐步建構完整的保障，才能迎戰不確定的疫情、老年化的社會。

▲聯众保經「保險變動年」建議策略。（圖／記者楊絡懸製表）