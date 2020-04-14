　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「利率走低、IFRS 17」衝擊理財商品！保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲保險專家建議，民眾應及早準備投保策略。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐全球，進而帶動民眾對保險商品的詢問度。聯众保險經紀人副總經理楊振州表示，今年將是國內保險商品變革年，健康險部分規定因疫情改變，而利率走低、國際會計準則17號（IFRS 17）上路將衝擊理財型商品，建議民眾及早因應。

新冠肺炎衝擊經濟活動，各國中央銀行接力降息救市，台灣中央銀行3月罕見降息1碼（0.25個百分點），國內重貼現率降到歷史新低水準，連動利率變動型保單宣告利率也調降；另因應IFRS 17即將上路，最新訂定的「傳統壽險死亡保障門檻」將於7月實施，即依年齡訂定死亡保額對保價金或帳戶價值的比率，意味著保險公司得提高準備金，儲蓄險保單即將變貴。

楊振州認為，隨著利率走低、IFRS 17上路，國內保險市場將出現「3大變動」，一是未來沒有高預定利率商品，因各國降息將促使新台幣、外幣利變型保單宣告利率跟降；二是保險商品將更具話題性，因為利變型保單不易銷售後，保險公司勢必得設計出更具吸引力的商品；三是銀行、電話行銷賣保險商品難度提高，因傳統銀行保險通路以銷售理財型商品為主力，反觀傳統保險業員有望勝出，凸顯其擅長銷售保障型商品的實力。

除了理財型商品的變動外，楊振州指出，新冠肺炎疫情擴散快又猛，更促使健康險在農曆年後出現「前所未見的變化」，包括保險公司針對新冠肺炎不會主張醫療險的法定傳染疾病除外責任、取消等待期、入住負壓隔離病房者從寬比照加護病房住院予以理賠等，「疫情話題帶動民眾主動洽詢醫療險、照護險，大大提升國人健康風險觀念。」

面對保險商品變化的一年，楊振州建議，民眾如有理財需求，且風險承受度較低，在7月之前仍可適度考慮「利率變動型商品」，但以美元計價保單為宜，主要是考量台美利差，加上美國為國際強勢貨幣；若是風險承受度較高的民眾，可以考慮投保「投資型保單」，全球股市經過這波疫情、油價下跌衝擊後，評價面已低於2019年底、今年初，可利用投資型保單定期定額布局優勢進場。

至於健康險方面，楊振州表示，如有預算充足，應建立醫療、長照、失能等三大保障防護網；如預算較不充裕，也要想辦法逐步建構完整的保障，才能迎戰不確定的疫情、老年化的社會。

▲聯众保經「保險變動年」建議策略。（圖／記者楊絡懸製表）

▲聯众保經「保險變動年」建議策略。（圖／記者楊絡懸製表）

 
ET快訊
女王家前活春宮！黑衣女騎男友…警上前勸：要保持社交距離
嘉義後指部上校副旅長猝死　聚餐後一夜未醒
快訊／台商不配合居家檢疫「拒繳100萬罰金」　9筆土地遭查封
「月花20萬」快撐不住！　小甜甜列一長串花費明細
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「利率走低、IFRS 17」衝擊理財商品！保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

國壽首推「房貸紓困2.0」　6大族群房貸半年內降息1碼

中壽首季獲利創同期新高　今年股利配發1.2元現金殖利率逾3%

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

自己的家自己造！趁沒人咬破沙發 柴瞇眼饋頭裝睡...爸崩潰：你個X蛋

「利率走低、IFRS 17」衝擊理財商品！保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

國壽首推「房貸紓困2.0」　6大族群房貸半年內降息1碼

中壽首季獲利創同期新高　今年股利配發1.2元現金殖利率逾3%

星級美味餐盒200元有找！飯店力拼「便當經濟」搶救業績

紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元補助3個月

銷量減8成8　雷諾將退出中國合資公司「東風雷諾」股份

宜蘭市推線上文昌護佑祈福　「罩」平安+金榜題名

力推「愛之鯨」婚紗景點　葉匡時與美女主持人「逢場作戲」超靦腆

入境東京機場隔離「睡紙箱」　網友：紙板能隔開病毒嗎？

當郵政與藝術邂逅　Ruth Asawa紀念郵票發行中

買新房凹折扣　靠關係找建商還是代銷省最大？老司機洩密

《神力女超人1984》再曝2張新劇照！蓋兒加朵證實「進化了」

趙春山／臺灣口罩如燙手山芋　一聲「呃」凸顯外交困境

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

保險熱門新聞

國壽首推房貸紓困2.0　6族群房貸降息1碼

中壽股利配發1.2元　現金殖利率逾3%

一張表懂車禍調解官要看的單據

保險專家：市場將見3大變動　民眾要提早準備

保險業首例！南山人壽增設透明防疫擋板

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

15家產險申訴率　國泰拿最低

一張表看懂22家壽險申訴率排行

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

英國保誠人壽獲「年度保險申訴綜合評分值第1名」殊榮

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

「壽險大魔王」IFRS 17延至2023年

更多熱門

相關新聞

國壽首推房貸紓困2.0　6族群房貸降息1碼

國壽首推房貸紓困2.0　6族群房貸降息1碼

為緩解新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，國泰人壽今（14）日宣布，即日起至8月31日針對6大對象提供房貸紓困措施，只要貸款餘額在1,000萬元以下的自用住宅客戶均得提出申請，依現行利率減1碼（0.25個百分點）計收利息至今年9月30日止。

遠雄人壽提供12項服務措施！直接線上解決保單瑣事

遠雄人壽提供12項服務措施！直接線上解決保單瑣事

賣美債獲利！南山人壽3月賺41.3億元

賣美債獲利！南山人壽3月賺41.3億元

快訊／金管會核准了！南山人壽「代理總經理」　正式由范文偉接任

快訊／金管會核准了！南山人壽「代理總經理」　正式由范文偉接任

國泰金首季大賺229億　暫居金控獲利王

國泰金首季大賺229億　暫居金控獲利王

關鍵字：

聯众保險經紀人聯众保經IFRS 17保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

歧視？旅台非裔沉默點頭…下句讓網哭了

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面