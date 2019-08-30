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黃調貴高票連任壽險公會理事長　稱許舒博是「可敬對手」

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▲壽險公會理事長黃調貴（右）與祕書長林金樹。（圖／記者楊絡懸攝）

▲壽險公會理事長黃調貴（右）與祕書長林金樹。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

壽險公會今（30）日改選理監事，下午結果出爐，國泰人壽董事長黃調貴在19張理事選票中，獲得17票支持，高票當選順利連任理事長。面對突如其來的挑戰者、台灣人壽副董事長許舒博角逐，黃調貴說：「許舒博是可敬的對手。」

改選過程中，許舒博第一輪排在第22名、為第1位候選理事名單，在中華郵政代表董事宣布辭任後，他順利遞補進入21位理事名單。第二輪改選時，第一金人壽未出席，加上友邦人壽代表離席，19席理事選出7席常務理事，許舒博拿到8張票數，僅排在第8名，沒有選上常務理事，因此無緣理事長。

第二輪得票數高至低依序為，國泰人壽董事長黃調貴17票、富邦人壽總經理陳俊伴16票、新光人壽副董事長李紀珠15票、南山人壽資深副總經理范文偉11票、友邦人壽總經理侯文成11票、三商美邦人壽總經理張鎮坤10票、國泰人壽資深副總經理林昭廷10票，以上是壽險公會新當選的7席常務理事。

副理事長分別為南山人壽代理總經理范文偉、新光人壽副董事長李紀珠、富邦人壽總經理陳俊伴。黃調貴則從7名常務理事中，高票續任理事長。

黃調貴選後感謝主管機關對壽險業全方位的支持與協助，以及理監事顧問的付出與貢獻。未來工作有5大重點，將著重於「持續溝通協調」、「協助業務推展」、「順利國際接軌」、「提升經營效率」及「正面產業形象」等。

除了陸續在3年任期內完成重要工作，黃調貴也期許在不穩定的國際情勢下，公會繼續努力、集思廣益，持續與主管機關溝通，以建立強大健全的壽險產業。

選後，媒體提問是否對許舒博有任何想法，黃調貴表示：「國泰人壽習慣團隊，國泰也是團隊的運作，然而，許舒博一個人就可對付我們團隊，可不可敬呢？」同時，他也強調，希望大家選後盡力和諧，讓壽險業順利發展。

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