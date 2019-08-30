【瑪法達談星】十二星座08.28~09.03運勢！五星連珠處女座　理性與偏執同時顯現

圖文／鏡週刊

年度盛事：火星、太陽、火星、水星與月亮在處女座五星連珠的「處女座超級大群聚」來臨；一年難得幾回的星象大事—「火星／太陽合相」「火星／水星合相」相繼於8月29日、9月2日上場，且一級星象警訊—「歲星／金星角衝」接踵而來的本週，進一步推升「處女座季節」的調性風向，大環境集體潛意識將強烈反應處女座星座調性的冷靜理智、公事公辦、照章行事與實用主義。不勞無獲，天下沒有白吃的午餐。

重大星象事件包括：8月28日的吉兆—「火星／天王星三合」「太陽／天王星三合」；8月29至30日的水星轉進處女座與「處女座新月」；9月1日的吉兆—「土星／金星三合」；與9月2至3日的矛盾訊號—「太陽／火星合相」「歲星／金星角衝」與「水星／火星合相」。

就星象意義解讀，五星齊會的「處女座群聚效應」，加上大型星象吉兆與警訊參雜期間，意味「處女座效應」的理性與偏執、智慧與盲點都將同時顯現。

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財經方面，財星停在處女座，且訊號正負交織、歲星與財星呈矛盾拉鋸角的本週，市場情緒將持續朝激情冷卻邁進，也是一段謠言風聲、非經濟因素干擾幅度較大的困惑期。理財星象家提醒，處女座之月理財，除了保守務實，還要提防對市場利空的擴大解讀、歇斯底里反應。9月前半月提防大幅度震盪。

就個別星座而言，年度超級星象喜兆與警訊相互拉鋸中的本週，順遂星略多過低潮星。運勢最讓人津津樂道的星座天王天后莫過於，一度呈現太陽、月亮、金星、水星、火星五連珠的「本月之星處女座」，不只蟬聯運勢冠軍寶座，比起上週的三星助攻，本週五星連珠的盛況，更是強上加強，是處女座今年人生最難忘的巔峰。

緊追在後的是守護星與太陽、水星呈超級三連珠合相，運與勢都在年度高點的牡羊座。工作、理財、情感與健康都顯示溝通與理性帶來的美滿發展；好運第三的是獅子座，財富宮湧進五星強力助攻，擁有個人年度最強的財富翻轉力，戰鬥力與意外變局，也將帶來個人價值或生涯規劃上的重新洗牌重組。

上週原已脫離長期低迷、運勢由負轉正的水瓶座，本週喜事連莊、運勢坐四望三。

星座排行

處女座：獨尊一方、勢如破竹、位望日隆、氣勢最旺。

牡羊座：探囊取物、績效卓著、手到擒來、好運最多。

獅子座：投桃報李、喜從天降、點石成金、收穫最豐。

水瓶座：老謀深算、峰迴路轉、豬羊變色、心機最深。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★★☆

★★★★★為滿分，☆為0.5分