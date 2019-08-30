【瑪法達談星】水象星座08.28~09.03運勢！雙魚紅鸞星動了　天蠍事業貴人相助

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（08.28~09.03）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

環環相通，見獵心喜。心情隨生活節奏快轉變得輕盈的這段日子，送往迎來、危機應變與日理萬機忙得不亦樂乎。百味雜陳、亂中有序，充滿短打上壘、有驚無險的驚嘆號。溝通力與串連力扮演事業關鍵角色，幾層人脈關係連結就能打開某扇緊閉大門。事業展現廣度甚於深度，靠及時與彈性略勝一籌。財力波動變長。愛情如風搖曳。

請繼續往下閱讀...

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

有志一同，各獻所長。夢想力進階的這段日子，醞釀很久的理想種子終於蹦出新芽，透出生機與希望。難得的是，一路走來始終不棄不離的友伴，將一起見證共同目標付諸實現的感動時刻。事業多貴人相助、益友扶持，號召集資、集思廣益很快能獲得熱烈迴響，一群人團結一心，頗能成就一番大事。財務小幅緊縮。愛情是種心靈共振。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

增補損益，互通有無。「紅鸞星動指數」大漲的這段日子，情感或工作上的夥伴關係將是生活最重要的幸福感來源。待人處事維持一種和諧與平衡的等距關係，不過不及、不得不失。事業團隊歷經適應與磨合，已找到理想互動模式；職場競爭、複雜心結或衝突糾紛，也將找到建設性的解套對策。預算結餘，存款儲蓄增。愛情是願為佳偶。