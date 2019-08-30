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【瑪法達談星】土象星座08.28~09.03運勢！金牛耀眼指數破表　處女中獎有望　

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金牛座、處女座、魔羯座，本週（08.28~09.03）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

狂喜狂憂，大器登場。「耀眼指數」直奔年度巔峰的這段期間，職場表現或人際關係存在感大增，是靈魂核心、鶴立雞群之類的非常人物。可望持續站在時勢浪頭，加碼成為舉足輕重的領導要員或救援功臣。事業才華與紀律被肯定，有將實力兌現為具體獎勵的揮灑空間。時機重於一切，勿躁進。財運起伏，忌豪賭。愛情是一種金色喧譁。

請繼續往下閱讀...

♍處女座（8月23日至9月22日）

日正當中，打鐵趁熱。守護星與戰星合相，且隨眾吉星魚貫而入本命宮、形成五大星輝映的這段期間，天時地利等條件俱足，不只運勢延燒、攀上年度之最，也是傲視諸星的超級當運王。短短幾天機會之窗大開，想做、該做且能做的事，難得一次到位。事不宜遲，事業攀頂搶進宜加碼快攻、拉開領先。招財中獎有望。愛情是幸福零時差。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

百尺竿頭，更上層樓。「雄心萬丈指數」加碼拉高的這段期間，持續在人生的向陽坡道昂首前進，是一段擁有較多自由與未來性的樂觀期。腦力活躍、想法不俗，還可能享有跨界、跨境或跨文化上的多層次優勢。往返優遊、與各式領域共振融合，在學業與職場上可說無往不利。驛馬星動，遠方有吉。正偏財都有得分。愛情是自由的代價。


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