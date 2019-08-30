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【瑪法達談星】風象星座08.28~09.03運勢！雙子出奇幸運　水平有業外進帳

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雙子座、天秤座、水瓶座，本週（08.28~09.03）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

穩守一方，各得其所。運勢持平拉高的這段日子，拜守護星與戰星呈超幸運合相之賜，能把一手平平的牌打得有聲有色，連原本不寄予厚望的某事也發展得出奇幸運。堪稱無欲而得，被動上壘。事業緊守核心蛋黃區，深耕基礎、精益求精，比對手更少犯錯。切記，完美防禦是最佳攻擊。事業雄心醞釀中。敗家指數增。愛情是種幸福恆溫。

請繼續往下閱讀...

♎天秤座（9月23日至10月22日）

萬事俱備，只待東風。守護星喜兆與警訊一前一後來訪的這段日子，盡其在我，成事由天。恐得做最認真的準備，保留不樂觀的可能。事業進入短暫熄火或排除障礙期，備戰調整多於啟動攻擊。儘管曙光乍現，眼下仍多環節尚待解套，變數時起、躁急不得。情勢稍後仍有轉圜，不必過早悲觀。財運不濟，提防算盤打錯。愛情是緣起不滅。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

苦後轉甘，勢在必得。守護星相繼與太陽及水星呈幸運角的這段日子，將有兩波幸運際遇，猶如及時春雨舒緩旱象。謎底揭曉時的最終答案，總是讓人跌破眼鏡。能在最惡劣的環境開出最佳的果實，逆轉情勢、大爆冷門。

事業不畏壓力沉重、逆風險阻，憑藉驚人信心、靈活手腕，加上對手的輕敵大意，屢挫屢戰、不疾不徐，從挫折汲取養分，終於能在下半場扳回一城，洗刷前恥。臥薪嘗膽、祕密練功，但求來日一舉狠狠擊敗昔日勁敵。財力增，富貴險中求，有業外進帳。愛情是種戀慕的界線。

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