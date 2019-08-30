【瑪法達談星】火象星座08.28~09.03運勢！獅子有驚喜好禮上門　射手事業輝煌

牡羊座、獅子座、射手座，本週（08.28~09.03）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

玲瓏通透，雙喜臨門。守護星相繼與太陽、水星呈合相吉兆的這段日子，連著兩波一年僅此一次的絕佳喜兆降臨，且難得平均落在情感、工作、財富與健康等議題，堪稱滿意度很高的人生大滿貫。直覺與聰慧是兩大致勝武器，尤其是這段期間扮演打開成功之門的萬用卡。

事業頗有亮點，更能把功績化為持續推進的常態動力，理智力與沉穩度是開工季最早完備齊全的少數星座。近期還有趕工完成時效進度、競賽完美勝出的跡象，出線關鍵在細節。金錢大進大出，消費豪氣。愛情是厚妝底的素淡。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

破釜沉舟，短兵相接。守護星與戰星年僅一次幸運合相的這段日子，攻擊模式啟動，頗有橫眉冷對千夫、雖千萬人吾往矣的勇氣與執著。可幸，親上火線周旋於敵對勢力間、承接褒貶不一的評價，就挑戰難關、打破現狀而言，都是很有大收穫的。事業經營獨立性高、自主性強，有高質量佳作。財佳，有驚喜好禮上門。愛情是稜角分明。

♐射手座（11月22日至12月21日）

喜上加喜，瑕不掩瑜。登上年度事業巔峰的這段日子，事業宮坐擁五星襄贊，比之上週有過之而無不及。代表力作、升遷入榜或揚名顯貴盡看此時。延續上週來的事業高效、高回饋，將進一步藉由幾場漂亮進攻、主動出擊，順勢締造年度最輝煌一頁。儘管小有不可控變數，但仍堪稱年度最得意時段。財旺，用度大方。愛情是雨季的沉吟。