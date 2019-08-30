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海底撈創始人成「新加坡首富」　淨資產達138億美元...陸網友驚：不是四川人嗎！

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▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈去年赴香港上市。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

海底撈作為火鍋界的大黑馬，去年總收入就達新台幣768.8億元，其創始人張勇29日更登上《富比世亞洲》雜誌，不僅入選新加坡50大富豪榜，更擠下遠東機構（Far East Organization）的黃誌祥和黃誌達兄弟，以138億美元身家（淨資產）登上首富之位。消息一出，大陸網友紛紛驚呼，「我還以為海底撈是中國的。」

《富比世亞洲》指出，儘管新加坡政府預測今年經濟與去年持平，過去一年的新加坡股市也下滑了3.5%，新加坡50大富豪的整體財富仍上升了12%至1300億美元，「大部分是因為張勇今年入榜。」

海底撈20日晚間發佈2019年中報，數據顯示，公司上半年收入116.95億元（人民幣，下同），同比增長了59.3%；淨利潤9.11億元，去年同期為6.46億元，估算同比增長41%。上半年新開業130家餐廳，全球門店網絡從去年底的466家增至593家。截止到2019年6月30日，服務了超過1.09億人次顧客，平均翻檯率為4.8次/天。

▲▼海底撈張勇和舒萍夫婦 。（圖／CFP）

▲張勇和舒萍夫婦。（圖／CFP）

海底撈由張勇舒萍夫婦、施永宏李海燕夫婦創辦。雖然張勇出身於四川，但張勇和妻子舒萍的國籍已變更為新加坡，兩人合共擁有公司已發行股本總額的約68.6%權益。據《富比世》資料，海底撈目前有466家餐廳，分店擴及中國大陸、美國、日本、南韓和新加坡，除了提供川味火鍋和四川變臉秀外，還以周到的客戶服務聞名，包括為等待中的客戶免費修指甲。

消息一出，一度登上微博熱搜榜，網友紛紛驚呼「我還以為海底撈是中國的」，「從四川人到新加坡人，好樣的」、「一個曾經的中國人，現在的新加坡首富」、「新加坡確實好，但總感覺膈應了一下」，「論我們是如何把一個四川人吃成新加坡人的」、「在中國遍地開花，最後賺到錢移民新加坡」，但也有人表示，「哪國人也沒所謂了，在中國營業，就要納中國的稅」。

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