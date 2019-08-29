【廣編】明星藝人每日順暢機密！連夏宇禾都大推的益生菌

【廣編】

圖、文／維他露提供

以風水世家出道,曾參加《實習醫師鬥格》戲劇演出，近日參與民視夯劇"大時代"的夏宇禾，以窈窕身材被粉絲稱為「性感實習醫師」。粉絲們一直都很好奇明星藝人究竟是如何保養自己的，夏宇禾表示，因自己平日要拍戲常常三餐較不定時，也很容易蔬菜水果攝取不足，且因為工時較長，很容易嗯嗯不順暢，所以很想要找到適合自己的順暢產品，也可以一併介紹給朋友。



夏宇禾 : 「因為拍戲壓力也都比較大，還蠻常每天沒有很順暢，長期下來會有沉重感，後來朋友跟我推薦有一款很厲害的益生菌，吃過後自己也很喜歡，就是以順暢保養著名的每朝健康，每朝健康新推出的LCS專利菌。

以前吃很多益生菌，不是沒有感覺，就是口感不好，每朝健康LCS專利菌粉末很細緻，現在每天都吃兩包，嗯嗯順暢超有感，當然，我也推薦給身邊的好朋友一起體驗了！」



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