　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 10新功能！支援全域黑暗模式、隱私防護再升級

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Android Q正式命名「Android 10」。（圖／取自Google官方部落格）

▲Android 10預計將於9月3日正式推出。（圖／取自Google官方部落格）

記者王曉敏／綜合外電報導

新一代 Android 系統「Android 10」預計將於9月3日正式推出，根據 Android 本月初發布的 Android 10 最終測試版可以觀察到，Android 10相當注重用戶隱私，且在大規模地調整了UI設計，至於用最喜歡的「黑暗模式」也有進一步的升級。

以下是外媒整理的Android 10可期待的新功能：

全域黑暗模式：黑暗模式是迄今為止最受歡迎的功能之一。雖然Android已支援大多數應用程式的黑暗模式，但仍有部分第三方應用程式無法支援。在Android 10中，系統可設定「強制覆蓋黑暗模式」。

手勢導航：Android 10將取消「首頁」、「返回」等功能鍵，僅在螢幕下方保留一個「藥丸」圖示，功能與iPhone的底部橫條類似。從螢幕下方往上滑動即可回到主頁面，上滑到中央鬆開即可切換應用程式。

即時字幕：Google在I/O 2019上發表了即時字幕功能「Live Caption」。當使用裝載Android 10的設備播放影片或錄音時，Live Caption即可即時生成字幕，準確率頗高，且YouTube、Instagram、Pocket Casts等任何應用程式皆可支援。

隱私權限：過去的世界從為如此關注隱私，Google意識到，這將成為未來歷代Android最重要的組成之一，為此，Android正在改變應用程式及其獲取用戶訊息的方式。如當應用程式要求取得用戶位置時，用戶可選擇僅在使用應用程式時才開啟應用程式對用戶位置的訪問權限。

主題選項：Android正在走向彩色世界。Android的UI在默認情況下統一為藍色，但在Android 10裡，將可以更改UI色調，截至最新的Beta版本，可用的顏色有：藍色、黑色、綠色、紫色、肉桂色、海洋、太空及紫色。除之外，應用程式圖示也有Teardrop、Squircle及Rounded Rectangle三種顯示形狀可選。

螢幕錄影：雖然部分手機製造商已開始在手機內置入螢幕錄影功能，不過這是Android首次在系統中納入此功能。

透過QR code分享WiFi：Android 10將能透過QR code分享WiFi訊息，實現快速連接。

ET快訊
閃婚大16歲熟男！2年後被懷疑「曖昧同事」...她遭陸夫斧頭
害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了：哪一個警察能接受
快訊／高雄2歹徒持刀闖入豪宅！「綑綁屋主」狂洗劫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google日曆也變詐騙聖地！二步驟讓你遠離假訊息

Android 10新功能！支援全域黑暗模式、隱私防護再升級

讓你素人變達人　ZenFone 6專屬學堂9月報名場次開跑

Google影像門鈴可偵測貨物送達並自動通知　月費5美元

YouTube Kids推網頁版　添增特定年齡的內容過濾器

「LINE生日賀卡」功能升級　快來試試「私人生日賀卡」、「氣球祝福特效」

印度鬆綁外企限制　蘋果iPhone將開放線上購買

蘋果為Siri竊聽風雲道歉了！並重擬三大規定

快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」　Google Play已下架

為5G而生！高通推Wi-Fi 6　Networking Pro與車用晶片

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

Google日曆也變詐騙聖地！二步驟讓你遠離假訊息

Android 10新功能！支援全域黑暗模式、隱私防護再升級

讓你素人變達人　ZenFone 6專屬學堂9月報名場次開跑

Google影像門鈴可偵測貨物送達並自動通知　月費5美元

YouTube Kids推網頁版　添增特定年齡的內容過濾器

「LINE生日賀卡」功能升級　快來試試「私人生日賀卡」、「氣球祝福特效」

印度鬆綁外企限制　蘋果iPhone將開放線上購買

蘋果為Siri竊聽風雲道歉了！並重擬三大規定

快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」　Google Play已下架

為5G而生！高通推Wi-Fi 6　Networking Pro與車用晶片

害怕選錯人！從阿根廷的人才逃亡潮　對照台灣的「亡國感」

404輛「Gogoro警用機車」台北市上線服役！其他縣市也好想換

路透：蘋果越來越依賴大陸供應鏈　近五年不減反增！

林書豪點名郭艾倫、丁彥雨航都能打NBA　「最重要的是機會」

31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

U18世界盃／首戰李灝宇扛四番　火球「爆頭」何恆佑復出

馬克宏宣布G7砸7億滅亞馬遜大火　馬奎斯：美國沒有承認提供協助

【廣編】明星藝人每日順暢機密！連夏宇禾都大推的益生菌

趙薇突被爆「有4歲兒子」聚餐照曝光！　工作室回應了

罕見1年2次！北韓今開最高人民會議　金正恩出席與否引關注

3C家電熱門新聞

快刪！下載破億的知名安卓App..

彭博：2019年iPhone將..

蘋果釋出「iOS 12.4.1..

新iPhone售價2.3萬元起..

蘋果為Siri竊聽風雲道歉了

「LINE生日賀卡」功能升級　..

Android 10預計9/3..

蘋果聯合創辦人：蘋果早在很久以..

新機皇降臨！三星Note10效..

iOS 13跳過Beta 9直..

PewDiePie訂閱破億！Y..

高通推Wi-Fi 6 Netw..

世界最古老網路攝影機FogCa..

台北美食月用Hami Pay享..

更多熱門

相關新聞

Google影像門鈴可偵測來貨並自動通知

據《The Verge》報導，谷歌（Google）在27日表示，其Nest Hello影像門鈴能夠偵測貨物送達，還能自動發送通知給用戶。

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

227名求職者控「年齡歧視」Google賠3.4億

Google前工程師被控竊無人車技術

微軟發表會登場　或推雙螢幕Surface

關鍵字：

Android 10AndroidGoogle

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：只差一點

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面