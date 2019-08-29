Android 10新功能！支援全域黑暗模式、隱私防護再升級

▲Android 10預計將於9月3日正式推出。（圖／取自Google官方部落格）

記者王曉敏／綜合外電報導

新一代 Android 系統「Android 10」預計將於9月3日正式推出，根據 Android 本月初發布的 Android 10 最終測試版可以觀察到，Android 10相當注重用戶隱私，且在大規模地調整了UI設計，至於用最喜歡的「黑暗模式」也有進一步的升級。

以下是外媒整理的Android 10可期待的新功能：

全域黑暗模式：黑暗模式是迄今為止最受歡迎的功能之一。雖然Android已支援大多數應用程式的黑暗模式，但仍有部分第三方應用程式無法支援。在Android 10中，系統可設定「強制覆蓋黑暗模式」。

手勢導航：Android 10將取消「首頁」、「返回」等功能鍵，僅在螢幕下方保留一個「藥丸」圖示，功能與iPhone的底部橫條類似。從螢幕下方往上滑動即可回到主頁面，上滑到中央鬆開即可切換應用程式。

即時字幕：Google在I/O 2019上發表了即時字幕功能「Live Caption」。當使用裝載Android 10的設備播放影片或錄音時，Live Caption即可即時生成字幕，準確率頗高，且YouTube、Instagram、Pocket Casts等任何應用程式皆可支援。

隱私權限：過去的世界從為如此關注隱私，Google意識到，這將成為未來歷代Android最重要的組成之一，為此，Android正在改變應用程式及其獲取用戶訊息的方式。如當應用程式要求取得用戶位置時，用戶可選擇僅在使用應用程式時才開啟應用程式對用戶位置的訪問權限。

主題選項：Android正在走向彩色世界。Android的UI在默認情況下統一為藍色，但在Android 10裡，將可以更改UI色調，截至最新的Beta版本，可用的顏色有：藍色、黑色、綠色、紫色、肉桂色、海洋、太空及紫色。除之外，應用程式圖示也有Teardrop、Squircle及Rounded Rectangle三種顯示形狀可選。

螢幕錄影：雖然部分手機製造商已開始在手機內置入螢幕錄影功能，不過這是Android首次在系統中納入此功能。

透過QR code分享WiFi：Android 10將能透過QR code分享WiFi訊息，實現快速連接。