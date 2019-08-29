遭「化骨水」噴濺　竹南鼎元光電女移工「雙腿嚴重腐蝕」慘死！

▲竹南鼎元光電發生工安意外，1名女移工被腐蝕性藥水噴濺大腿嚴重，送醫後還是傷重不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南科園區內的鼎元光電科技公司，28日上午9時許驚傳工安意外，1名菲律賓籍女移工（29歲），被俗稱「化骨水」的氫氟酸藥水打翻噴濺下肢，導致雙腿大面積嚴重腐蝕，經轉送台北榮總毒物科急救，仍於28日晚間10時宣告不治。

鼎元光電發言人表示，這名菲律賓籍的女移工，因為在工作時，所接觸的腐蝕性液體晃動，女移工轉身去承接不慎，才造成裡面的氫氟酸藥水打翻，噴濺到身上；廠內員工見狀立刻前去幫忙，並立刻通報消防隊，無奈還是回天乏術。

苗栗縣消防局也表示，氫氟酸是1種強酸且有毒，科技廠用蝕刻電路板，又稱化骨水；用以清洗劑等用途；當噴濺皮膚，廠商需自備六氟靈或敵氟靈中和清洗劑及葡萄糖酸鈣藥膏塗抹（會吃人體鈣）這些藥劑尚需備置與地方急診室醫護配合，另有毒會是氟離子會與血液鈣，鎂，鉀離子結合導致器官懷死。

▲苗栗縣竹南鼎元光電28日發生工安意外，公司內部正在詳細調查之中。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣消防局第二大隊長曹春風表示，這種工安意外可算是一種化學災害；救護人員抵達現場時，傷者意識還算清楚，但因疼痛表情相當痛苦；而廠方第1時間內並沒有用六氟靈或敵氟靈沖洗，因此造成嚴重的結果。

據了解，這名女移工原定9月就要回到菲律賓，怎料卻在即將返家之際卻命喪台灣；而目前公司方面也在開會檢討後續相關問題，至於詳細的發生原因，還待警方釐清之中。

比王水還致命的氫氟酸，無色無味，其所釋出的氟離子腐蝕力很強，會直接穿透組織，對人體具有高度腐蝕性，連骨頭都可以被溶解，因此又稱為化骨水、蝕骨水、白骨酸，很多電影情節都會把化骨水做為滅屍手段，可以殺人於無形。