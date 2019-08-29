快訊／中秋連假訂位太滿！高鐵「再加開6班車」　8/31零時開搶

▲中秋節疏運，高鐵加開6班車次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

台灣高鐵表示，中秋節假期疏運期間（9月12日至16日）旅客預購情況踴躍，高鐵公司為加強服務旅客返鄉及旅遊需求，經檢視運能調度後，決定再加開南下4班、北上2班加班車，總計6班次，將於8月31日凌晨0時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

請繼續往下閱讀...

▲高鐵「中秋節假期疏運」再加開6班次。（圖／高鐵提供）

台灣高鐵表示，方便尚未訂位的旅客規劃行程，每日於企業網站公布疏運期間標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可於購票前先行上網查詢。高鐵公司統計，截至29日上午8時止，累計預訂對號座車票達23萬餘張。

熱銷車次分布時段

南下

9月12日（四）下午15時以後

9月13日（五）下午1時30分以前

北上

9月15日（日）中秋節假期收假日上午9時15分以後。建議尚未訂位之旅客可考慮預訂本次再加開之班次。

高鐵表示，敬請旅客多加利用高鐵網路訂位系統、T Express手機購票系統或一萬多家高鐵合作之便利商店查詢車次，及早完成行程規劃，並建議旅客於預先訂位後提早完成取票，到站即可直接搭車，以節省寶貴時間。

高鐵中秋節疏運期間，總計加開149班次列車（南下69班、北上80班），5天提供869班次列車的旅運服務。考量連假收假日之北上晨間時段對號座需求較自由座高，故於9月15日（日）將部分車次調整為10節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），其他時段各車次則依旅運需求仍規劃提供3至5節自由座車廂，敬請旅客注意，並配合站務人員引導乘車。

中秋節假期旅客眾多，高鐵公司將於疏運期間在各車站加派人力、協助引導，並將持續觀察車站人潮，同時依照/考量列車運能調度、組員人力等狀況，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以加強疏運旅客。