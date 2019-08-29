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預計2021年建成投產！　紫光集團年底打造12吋「DRAM晶片廠」

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▲預計2021年建成投產！　紫光集團年底打造12吋「DRAM晶片廠」（圖／翻攝紫光集團官網）

▲紫光集團將在重慶設立DRAM存儲晶片廠。（圖／翻攝紫光集團官網，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸紫光集團27日與重慶市政府簽署合作協議，將在重慶兩江新區設立一座12吋的DRAM存儲晶片廠，並且在今年底開工，預計2021年建成投產。據悉，紫光早在年7月初就在官網宣布，要組建DRAM事業群，這也是自去年以來，晉華遭美國禁售後，大陸重啟自主開發DRAM的里程碑。

根據紫光集團與重慶方面簽署的合作協議中顯示，紫光集團將在重慶兩江新區設立「紫光國芯集成電路股份有限公司」和「重慶紫光集成電路產業基金」，建設包括DRAM總部研發中心在內的紫光DRAM事業群總部、DRAM存儲晶片廠、紫光科技園等。

騰訊新聞報導指出，針對此次簽署的協議中，紫光國芯公司將作為紫光集團未來在各地設立的存儲晶片廠的投資主體，打造世界級存儲晶片領域的核心產業集團。除此之外，紫光重慶儲晶片廠也將依靠紫光集團在存儲器領域所累積的設計、生產、測試、方案構建及全球量產銷售等研發和產業化經驗，主要專注12吋DRAM存儲芯片的製造。

▲預計2021年建成投產！　紫光集團年底打造12吋「DRAM晶片廠」（圖／翻攝紫光集團官網）

▲紫光華智工業4.0數字工廠。

此外，在簽約活動儀式上，重慶市南岸區政府透露，對紫光集團和重慶南岸區達成的聯合創新戰略以及前期合作成果表示高度認可，並希望紫光集團以及旗下企業在與重慶南岸區在多個行業領域中，能不斷開展針對大數據、人工智能等領先技術與應用的創新與突破，持續實現更多豐碩成果。

據悉，紫光集團DRAM事業群已於今年6月底組建成立，並且委任工信部電子信息司司長的刁石京擔任事業群董事長，以及前台積電大將高啟全擔任執行長（CEO）。在芯片工廠建成前，紫光集團早期在現有晶片工廠內設立產品中試生產線，進行產品生產工藝技術研發，待工藝成熟後在紫光重慶晶片工廠量產。

報導指出，透過此次存儲晶片產業基地在重慶落地，紫光集團將進一步完善移動晶片設計，貫穿「從芯到雲」的產業鏈條；未來，紫光的存儲器產品將透過全球合作，包括與紫光內生產業鏈的新華三、紫光存儲、紫光展銳等公司配合，實現晶片與系統應用的匹配、檢驗、調整，快速實現技術創新。

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