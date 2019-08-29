　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

離派出所才100m！他帶「千萬鑽戒」交易遭設局...2男秒掏槍：交出來　警逮5人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 高雄搶鑽戒案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄日前發生一起持槍搶案，所幸歹徒並未得逞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市15日上午發生一起搶案！一名當鋪業者會同友人要與買家交易價值千萬元的鑽戒，不料，在等候買家抵達指定地點時，卻碰上搶匪佯裝問路強開車門，所幸業者反應及時，趕緊開車逃跑，才沒讓歹徒得逞。警方調查後發現，廖男等犯嫌預謀犯案，已北上將數人拘提，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，當鋪業者透過友人介紹與買家約定交易，15日上午準備好價值上千萬的鑽石戒指後，便赴鼓山區九如四路一間動物醫院前等待買家到來。此時，業者從後照鏡中發現，有輛黑色轎車開到汽車後方。

不久後有2名男子下車，先是走到業者車輛副駕駛座的位置敲車窗，貌似要問路，沒想到對方竟突然伸手開啟副駕駛座車門，還掏出槍械，業者心中警鈴大作，驚覺不對勁立即開車逃離現場，並報警處理。

▲▼ 高雄搶鑽戒案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼搶匪在事發地點勘查路線。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼ 高雄搶鑽戒案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發地點距離最近的派出所僅100公尺，歹徒行徑可說是相當囂張，一行人失手後，立即驅車北上逃逸。

附近鄰居則表示，警方15日有來調閱監視器畫面，但因自家的監視器時好時壞，沒有錄到相關畫面，當時也忙著中元普渡並未察覺異樣，鄰居也透露，有好奇詢問動物醫院人員，但對方也壓根不清楚有發生這起案件。

高雄市政府警察局鼓山分局獲報後隨即成立專案小組，要進一步釐清案情，經過多日調查搜查相關事證後，警方26至28日於基隆市、新北市、桃園市等地，將廖男等5名涉案人查緝到案。

警方調查後初步研判，廖男等人透過中間人幫忙引介、設局，引誘被害人掉入圈套，一行人在當鋪業者到場前便在約定地點附近勘查路線，應是一起有計畫的預謀犯案。檢察官掌握相關事證後，隨即核發拘票由專案小組成員北上拘提到案，並查獲涉案的槍枝及子彈，目前全案移送高雄地檢署偵辦，相關細節由檢察官釐清中。

▲▼ 高雄搶鑽戒案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲當鋪業者與買家約定在一間動物醫院前交易 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞】

狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意...「包龍星」3煞暗夜強押鐵棍狂毆

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

汐止勇警殉職！學弟「狂按CPR」淚崩：口腔都是塊狀物　150字悲吐：學長抱歉

ET快訊
獨／4歲女童疑遭母同居人家暴　警登門…驚見他「胸口插刀」亡
下個月要返鄉…女移工遭「化骨水」噴濺　雙腿腐蝕喪命
烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／4歲女童燙傷疑遭母同居人家暴　警登門傳喚...驚見他「胸口插刀」死亡

花數小時只為拼出一個積木公仔...　殉職警薛定岳耐心打造迷你世界

遭「化骨水」噴濺　竹南鼎元光電女移工「雙腿嚴重腐蝕」慘死！

烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底

離派出所才100m！他帶「千萬鑽戒」交易遭設局...2男秒掏槍：交出來　警逮5人

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

獨／4歲女童燙傷疑遭母同居人家暴　警登門傳喚...驚見他「胸口插刀」死亡

花數小時只為拼出一個積木公仔...　殉職警薛定岳耐心打造迷你世界

遭「化骨水」噴濺　竹南鼎元光電女移工「雙腿嚴重腐蝕」慘死！

烏來男童失蹤第4天「託夢」　姑姑直指：他卡在水下大石底

離派出所才100m！他帶「千萬鑽戒」交易遭設局...2男秒掏槍：交出來　警逮5人

桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

他收藏「110架戰機」！有F-16+幻象3型　宛如一座空軍基地

書包揹錯骨頭歪！小孩開學…專家5點「揹出完美脊椎」　下緣別低於OO

貓肚超大以為懷孕！獸醫一摸「子宮肌瘤」　「寵物結紮」超重要

身後傳「啪」巨響！他轉頭驚見5公斤烏龜墜地「龜殼全碎」...血肉模糊慘死

當接班人不輕鬆！光隆董事長自掏腰包增持股　想盡辦法「不花錢就賺錢」

民宿洗手台「變一地殘骸」客神速退房...老司機全笑了　內行一看：這種超危險

曾聽到聯合公園就淚崩　麥克送走摯友查斯特「我問了自己很多問題」

日職／王柏融4打席皆飛球出局　火腿2比5遭西武橫掃

媽整理出「巨型娃娃山」準備捐出去　貴賓坐守一旁淚眼求情

亞航佈局東南亞市場　搶攻單走道飛機維修商機

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

社會熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞..

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝..

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友..

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

包龍星3煞斷手腳原因曝！直播主..

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞..

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　包龍..

口紅塞袋子稱忘結帳　女獲判無罪

烏來男童失蹤託夢　姑姑：卡在水..

還原追車過程！勇警暴吼：停車　..

更多熱門

相關新聞

4歲女童燙傷疑遭家暴　母同居人胸口插刀亡

高雄市一名4歲女童遭到燙傷，社工介入以後發現案情並不單純，疑似遭到母親的同居男友家暴，通報轄區分局後，員警前往女童住家要帶這名男子到案說明，但員警到男子住家時才發現，男子已經自殺身亡，讓員警也一頭霧水，究竟是畏罪自殺、還是以死明志，目前檢方還在調查當中。

接地氣！韓國瑜豈能再靠急中生智？

高雄河堤社區新案熱賣　建築安全履歷成最大賣點

韓陣營指氣爆善款有問題！民進黨：拿氣爆來開刀

高雄、台南住哪好？當地人：這點台南肯定沒有

關鍵字：

高雄搶案鑽石

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面