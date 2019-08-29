離派出所才100m！他帶「千萬鑽戒」交易遭設局...2男秒掏槍：交出來　警逮5人

▲高雄日前發生一起持槍搶案，所幸歹徒並未得逞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市15日上午發生一起搶案！一名當鋪業者會同友人要與買家交易價值千萬元的鑽戒，不料，在等候買家抵達指定地點時，卻碰上搶匪佯裝問路強開車門，所幸業者反應及時，趕緊開車逃跑，才沒讓歹徒得逞。警方調查後發現，廖男等犯嫌預謀犯案，已北上將數人拘提，移送高雄地檢署偵辦。

據了解，當鋪業者透過友人介紹與買家約定交易，15日上午準備好價值上千萬的鑽石戒指後，便赴鼓山區九如四路一間動物醫院前等待買家到來。此時，業者從後照鏡中發現，有輛黑色轎車開到汽車後方。

不久後有2名男子下車，先是走到業者車輛副駕駛座的位置敲車窗，貌似要問路，沒想到對方竟突然伸手開啟副駕駛座車門，還掏出槍械，業者心中警鈴大作，驚覺不對勁立即開車逃離現場，並報警處理。

▲▼搶匪在事發地點勘查路線。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

事發地點距離最近的派出所僅100公尺，歹徒行徑可說是相當囂張，一行人失手後，立即驅車北上逃逸。

附近鄰居則表示，警方15日有來調閱監視器畫面，但因自家的監視器時好時壞，沒有錄到相關畫面，當時也忙著中元普渡並未察覺異樣，鄰居也透露，有好奇詢問動物醫院人員，但對方也壓根不清楚有發生這起案件。

高雄市政府警察局鼓山分局獲報後隨即成立專案小組，要進一步釐清案情，經過多日調查搜查相關事證後，警方26至28日於基隆市、新北市、桃園市等地，將廖男等5名涉案人查緝到案。

警方調查後初步研判，廖男等人透過中間人幫忙引介、設局，引誘被害人掉入圈套，一行人在當鋪業者到場前便在約定地點附近勘查路線，應是一起有計畫的預謀犯案。檢察官掌握相關事證後，隨即核發拘票由專案小組成員北上拘提到案，並查獲涉案的槍枝及子彈，目前全案移送高雄地檢署偵辦，相關細節由檢察官釐清中。

▲當鋪業者與買家約定在一間動物醫院前交易 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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