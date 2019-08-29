情侶「交纏喇舌」…嫩弟7天後送醫急救　醫生急呼：快叫女友一起來！

▲情侶間接吻不可避免 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙市22歲男孩近日談了自己人生第一場戀愛，沉浸在熱戀中，免不了和女友「親密接觸」。不過，他前幾天和女友熱烈親吻後，出現怕冷發熱、喉嚨爆痛，一直乾嘔的症狀。醫生檢查後，得知他是和女友喇舌後出現不適，秒懂病情，並大呼「趕緊和女友一起來醫院」！

據《瀟湘晨報》報導，接診後，醫生發現小雙（化名）除了發熱、咽痛、怕冷外，還有扁桃腺腫大、有膿性分泌物，此外還發現小雙的頸部、腋下、腹股溝都存在淋巴結腫大、伴脾臟增大現象，診斷他身體存在明顯的感染。在進一步檢查後，小雙是患上了一種叫做傳染性單核細胞增多症的疾病，俗稱「熱吻病」。

醫生進一步詢問，得知小雙女友也出現咽痛、扁桃腺腫大的情況，認為他女友也極有可能也被EB病毒感染。小雙急忙和女友一起，到醫院接受進一步治療。

▲22歲嫩弟火熱喇舌後重病送醫。（圖／翻攝自《長沙晚報》）

湖南省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師曾祥伯說，「熱吻病」的3大典型症狀為發熱、咽痛、淋巴結腫大，主要通過唾液傳播，「在情侶間接吻時進行唾液接觸後易相互傳染，發病多見於青少年，其他年齡段也可受感染。」

曾祥伯進一步解釋，經治療這個病一般會收到良好效果，但「少數患者可出現脾破裂、腦膜炎、心肌炎等併發症」。他還提醒，「目前，本病尚無有效預防措施；情侶在疾病傳染期內或抵抗力降低時不要接吻，以免疾病傳播。」