村粉槓館粉...館長親拍片「教館黑檢舉」！詹江村粉專反被下架

▲ 館長教學如何檢舉粉專。（圖／翻攝自館長臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

桃園市議員「村長」詹江村日前指控「館長」陳之漢販賣的商品有廣告不實疑慮，兩人與互相槓上，更演變成「館粉」以及「村粉」之間的網路留言戰。館長昨日在粉專教「館黑」如何檢舉粉專，許多粉絲也如法炮製跑去檢舉詹江村的專頁。

館長今日凌晨在臉書粉專PO出「教學片」，教「館黑」如何檢舉，他提到，「各位賭爛我的，不管是詹粉還韓粉，如果想檢舉館長的粉絲專頁，我來教你，只要幾秒鐘，不會的話就多看幾次」。結果下方留言中有許多館粉秀出檢舉結果，但對象是詹江村的粉專，還有人連YouTube頻道都一併檢舉。

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教學影片 館黑請注意 請按照流程按喔 Posted by 飆捍 on Wednesday, August 28, 2019



詹江村昨日在個人的臉書頁面指出，「詹江村專頁」已經遭到大量檢舉而被迫關閉，現在臉書上的確已經找不到該專頁。他也提到自己被大量網軍與管粉檢舉封鎖，也無法直播，不過他的YouTube頻道仍在營運。他也提到，辦公室助理近日承受許多威脅恐嚇，希望大家不要再針對助理及員工。

「村長」與「館長」的隔空交火持續進行，館長25日在臉書寫下，「今天又被告，所以30天內，被一個議員告5次了」，指控對方惡意抹黑又動不動就提告，特地發文感嘆。

▼詹江村粉專遭檢舉下架。（圖／翻攝自詹江村臉書）