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台商回流投資「保費收入創契機」！保發中心：2019年度績效可望成長

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▲▼貨櫃,進出口,投資,經濟,景氣,GDP,經濟成長率。（圖／記者李毓康攝）

▲台商回流投資，可望對商業保險保費收入增加機會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

保險事業發展中心最新發布「2018年度臺灣產險市場概況」，內容指出，整體投資環境受中美貿易戰持續擴大的情況下，可能讓產險業投資收益表現持平下滑；不過在產險業者穩健的再保險風險分散配置下，今年度經營績效仍可望成長，尤其台商回流投資或可對台灣產險業者工程、火險、責任險等商業保險保費收入上創造一契機。

根據保發中心報告指出，2018年度產險業保費收入仍受惠於車險持續增加，帶動整體簽單保費較去年同期成長5.7%，且自2003年以來連續成長。在車險上，新車銷售已逐漸趨緩，全年度銷售較去年度44.5萬輛下降至43.5萬輛，不過因進口車佔比逐漸提高，在進口車保費較高的情況下，整體車險保費仍能維持成長。

影響車險成長的原因為車險第三人責任險損率過高，業者將逐步調高費率以因應。而在法規上，主管機關為規範費率競爭，設定車險及商業火險參考費率偏離率，限制佔比約70%的車險及火險續保業務減費壓力。

報告指出，2018年度產險業簽單賠款主因車險及責任險業務自然成長而增加，但火險簽單及自留賠款皆大幅下降，主因2017年度賠付2016年天災未決案件使基期較高。整體而言，產險業在本業經營及投資獲利表現上皆為獲利。

▲▼利奇馬颱風,西南氣流,外圍環流,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,豪雨。（圖／記者李毓康攝）

▲近年來氣候變遷、天災不斷，所幸台灣風調雨順，沒有遭受到重大災難。（圖／記者李毓康攝）

2018年天災不斷，台灣保險業核保利潤卻持續成長的原因，主要仍是「台灣受惠於風調雨順」。根據瑞士再保險（Sigma）資料，2018年度全球天災損失約1550億美元，為歷史第四高。2018年度的強颱潭美、玉兔、山竹及花蓮地震等皆未對台灣產險業造成巨大損失，使整體市場核保損益較去年同期成長10.2%。不過，2018年度股、匯、債市受中美貿易影響皆大幅波動，使台灣產險業者投資收益較去年同期減少5.6%。

至於2019年的展望，保發中心指出，整體保費收入面成長可期。在車險方面，持續受惠於政府汽車汰舊換新補助影響，但因十年換車潮已過，且依據財團法人中華經濟研究院公布台灣經濟預測2019年展望，國內經濟成長表現在全球景氣趨緩影響下，消費動能將降溫，預估成長率將為2.41%。

▲保險，資料，財報，報表。（圖／pixabay）

▲在產險業者穩健的再保險風險分散配置下，2019年度經營績效可望成長。（圖／pixabay）

和泰及本田汽車也下修2019年新車銷售量至約42萬輛。不過在進口車銷售熱度高過國產車，且在監理費率法規趨嚴及車險第三人責任險損率仍偏高，業者有費率調整壓力的影響下，預期2019年汽車險仍將帶動整體產險業保費成長。

在其他險種部分，保發中心表示，民眾法律及健康意識逐漸強化，責任險及健康傷害險強勁的成長動能應可持續。另外，受中美貿易影響，台商回流投資或可對台灣產險業者工程、火險、責任險等商業保險保費收入上創造一契機。

保發中心表示，雖然經濟部受理台商回台申請投資案金額達2884億元，對於部分台股應有激勵效應，但整體投資環境受中美貿易戰持續擴大的情況下，投資收益表現預期將持平下滑。整體而言，在產險業者穩健的再保險風險分散配置下，2019年度經營績效仍可望成長。

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