保險卓越獎／富邦勇奪13項大獎肯定　穩居業界常勝軍

▲第8屆台灣保險卓越獎富邦人壽共摘下5項肯定，成績亮眼各界有目共睹。（圖／富邦金提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽今（28）日一舉拿下「台灣保險卓越獎」13項大獎肯定，其中有6項金質、7項銀質獎，總計十三項大獎，穩居業界常勝軍寶座。

富邦產險本屆勇奪「公益關懷卓越獎」、「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」與「新興風險保障商品推展卓越獎」等5項金質、3項銀質獎，總計8項大獎，再度蟬聯產險業之冠。

富邦產險董事長陳伯燿表示，富邦產險成立近一甲子以來，以審慎的風險管理與核保策略穩健經營，不斷精進專業、培育優秀人才，並發揮保險穩定社會的功能。透過長期累積的數據與損防技術，研發保險科技推出創新服務，強化客戶與產業的風險移轉能力，同時將環境、能源與氣候變遷等納入業務發展考量，穩步邁向永續金融的目標。

富邦產險長期響應國家能源政策，協助台灣綠能產業發展，2018年針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」，協助客戶擬定各階段的工程保險、財產與財務保險及各式責任險，同時也積極投入上下游產業鏈風險研究，並派員出國深造，是目前國內唯一取得全球風力組織（GWO）基本安全訓練證照的產險公司，運用對海上作業的風險認知及勞安知識，協助在地設備商、次承包商等共同營造安全的離岸風機作業環境。

富邦人壽本屆也拿下「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎殊榮，及「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「風險管理專案企畫卓越獎」等4項銀質獎，共5項大獎肯定。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，公司秉持穩健經營，以企業永續發展為核心，凝聚業務實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力、在地共好力等5力掌握市場趨勢、維持穩定成長，也透過暖心且高效率的客戶服務給予大眾及時協助，展現國民品牌服務台灣市場的決心。

富邦人壽這次能囊括本屆保險卓越獎5項大獎，並獲得「保險信望愛獎」與《世界金融雜誌》國內外金融保險專業機構，評比為台灣最佳保險公司，正是對企業長期以來在保戶服務、人才培訓、商品創新、風險管理、社會公益關懷、經營績效上努力的一大肯定，贏得國內外雙冠肯定，成績斐然備受認可。