保險卓越獎／台新銀「人才培訓專案」成效佳獲銀質獎肯定

▲台新銀行榮獲「人才培訓專案企劃卓越銀質獎」，由金管會副主委張傳章（左）頒發獎項，台新銀行則由理財商品處副總經理盛季瑩代表領獎（右）。（圖／台新金提供）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人保險發展中心今（28）日舉辦「第8屆台灣保險卓越獎」頒獎典禮，台新銀行獲得「人才培訓專案企劃銀質獎」殊榮，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，為提供客戶最前瞻、專業的服務，致力於銀行保險業務的經營上，投注大量的培訓資源，對不同人員的特性、潛力採策略性進行差異化的培訓計畫，因此獲得台灣保險卓越獎肯定。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩在代表受領獎項後表示，國際金融情勢瞬息萬變，從各國不盡相同的稅務制度到近年來最熱門的反避稅、反洗錢等議題，都顯見金融人才所應具備專業廣度及深度的重要性，有足夠的專業也才能滿足客戶各面向的需求。

盛季瑩指出，台新銀行保險代理業務採取「開放平台」的經營模式，讓不同屬性、不同保障目標、不同理財目的的客戶都能獲得滿足；自2016年展開的「CFP國際認證高級理財規劃顧問」專案培訓計畫，讓專業人員除了協助客戶配置如保險的風險規劃型資產外，也能綜觀國內退休制度、稅務變遷、國際投資市場等環境因素，為客戶量身提供專屬的客製化服務。

此外，所推動「保險代理人／保險經紀人」專案培訓計畫，以國家級證照資格的嚴格培訓機制，養成專業的銀行保險人才，協助客戶建構以「保險」為核心配置，同時注重穩健理財、完整保障的資產配置，提供最佳的金融理財服務；目前台新銀行的專業團隊是國內持有國家級證照最多的銀行。

盛季瑩強調，台新銀行以「ICIC」做為核心價值，也就是誠信（Integrity）、承諾（Commitment）、創新（Innovation）、合作（Collaboration），並且以「認真」做為品牌精神，相信唯有不斷的「創新」才能為客戶創造優質的服務，且滿足客戶的需求。

台新銀行秉持「以人為本」的信念，堅信員工是台新最重要的資產，也是企業永續經營的重要夥伴，在人才培訓上不遺餘力，不僅提供完整的培育系統，也依照人才特性、職能、職務及分工等不同條件，發展對應的人才培育計畫，目的就是要讓員工適才適所，提升專業能力，以做為客戶理財的智慧好夥伴。