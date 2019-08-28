保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定　創下史上最佳獲獎成績

▲第8屆台灣保險卓越獎今日舉行頒獎典禮，台灣人壽共計拿下2項金質獎、4項銀質獎，創下成立70多年來最佳成績。（圖／台灣人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

被譽為國家級重要獎項，由金融監督管理委員會指導、財團法人保險事業發展中心主辦的「第8屆台灣保險卓越獎」今（28）日公布，台灣人壽創下保卓獎開辦以來，台灣人壽歷史上最佳獲獎成績，共計拿下2金質獎及4銀質獎肯定。

台灣人壽勇奪「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎、「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎、「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎及「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎。

另外，中國信託商業銀行保險代理人部也榮獲本屆「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎及「人才培訓專案企畫卓越獎」銀質獎的殊榮。

台灣人壽總經理莊中慶出席頒獎典禮時表示，台灣人壽早已將數位金融創新定位為發展重點，開發兼具科技及人性的數位行銷工具，搭配多元的訓練模式進行開發及導入訓練，協助業務人員進化為符合市場時代潮流的數位行銷模式。

另在保戶服務方面「龍e賠一拍就匯」及「保險理賠即時匯款系統」快速理賠服務，只需30分鐘，即可完成申請理賠金入帳一條龍。在繳費服務上也推出市場第一的「e-Bill立即繳服務」及「eDDA-ATM電子核印服務」，免出門，網上就可繳交保費，因而榮獲「人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎與「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎殊榮。

至於商品研發上，台灣人壽力求創新商品並積極投入社會公益，從長期參與肝病篩檢公益活動中觀察到，病友治療過程相當辛苦，特地推出專屬B型肝炎帶原者的終身醫療保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，兼顧預防、醫療與壽險三重保障，滿足特殊醫療需求，透過及時治療來提升復原速度並降低罹患肝病重症機率，填補醫療及壽險保障缺口，再次拿下本屆「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎與「保障型商品推展政策卓越獎」銀質獎，其中「商品創新專案企畫卓越獎」更已連續4屆獲肯定。

台灣人壽首次獲得「資訊應用卓越獎」銀質獎，因導入「設計思維（Design Thinking）」與「敏捷開發模式（Agile）」方法論，提升使用者體驗為目標，從前台到後台的作業流程，結合數位化及新科技，提出不同面向的創新應用，深受評審肯定。

台灣人壽看見高齡化問題下的社會缺口，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，期許能盡一己之力，共同面對高齡問題及長照痛點。從「在地安養」、「活躍老化」等二個面向來規劃行動方案，攜手具指標性的長照相關組織、社福團體及社會企業合作，與更多社區、組織、企業合作，共同為臺灣打造友善高齡環境，身受本屆「公益關懷專案企畫卓越獎」銀質獎肯定。近年來，台灣人壽對高齡銀髮等長照議題持續關心，投注資源不餘遺力，長期努力已三度得到評審團肯定。