保險卓越獎／新光人壽打造多元專案　一口氣囊括6項大獎

▲新光人壽李紀珠副董事長（右）出席第8屆台灣保險卓越獎頒獎典禮，代表新光人壽接受金管會主委顧立雄（左）頒發「公益關懷卓越獎」。（圖／新光人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為保險業界國家級獎項的「台灣保險卓越獎」，新光人壽憑著深耕專業及持續創新的優異表現，拿下6項大獎，新光人壽副董事長李紀珠代表領獎時，感謝評審及各界對新光的肯定。

新光人壽這次奪下「公益關懷卓越獎」銀質獎、「微型保險推展卓越獎」銀質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「人才培訓卓越獎」銀質獎，以及「保險業加薪優良標竿企業」6項大獎。

新光人壽配合政府推動全民健康，引領運動風潮，舉辦各類大型賽事，並每年號召全國捐血活動，儲備醫療救援能量；長期關心銀髮高齡議題，結合新光關係企業資源，構築樂齡生活新典範「新光新板傑仕堡」；應用創新科技，致力打造綠色金融，同時倡導友善農業，推動生態保育，讓企業與自然生態能永續發展。

此外，整合企業與學術資源，積極推動產學合作，達到學生、學校、企業三贏的成果；提供急難救助、照顧員警遺眷生活，秉持「需要在哪裡，新光的服務就到哪裡」的精神，具體落實各個面向的企業社會責任，長期努力榮獲「公益關懷卓越獎」銀質獎。

微型保險向來有「銅板保單」之稱，保費低廉、投保便利，核保與理賠的程序相對簡單，適合經濟條件不好的民眾。新光人壽長期關懷社會公益，多年來持續與各縣市政府合作，響應政策全力推動微型保險，發揚保險精神，擴大保護傘，提供弱勢民眾基本保障，自2014年開辦至2018年止，累計投保人數近10萬人，捐贈人數逾5萬人，榮獲「微型保險推展卓越獎」銀質獎。

數位科技的進步改變民眾生活型態，因應數位時代來臨，新光人壽於2017年啟動「大智移雲，從心出發」專案，運用保險科技，從客戶習慣、客戶體驗、客戶關注、客戶關係、客戶時間思考創新服務流程，深化與客戶間之互動連結。AI智能客服「小新」24小時不間斷服務，提升客戶有感體驗；業界首創線上身分驗證會員升級，創新服務驗證方式，實現金融科技不受時間地點限制的優勢；「數位帳單e管家」提供一次查足功能，保單資訊即時掌握不漏接。貼近客戶生活，從線到面涵蓋整體體驗的每一個通路和接觸點，創造理想服務藍圖，獲得「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎實至名歸。

隨著網路、行動應用、社群的發展及科技進步，人機介面的體驗成為很重要的課題，新光人壽緊跟數位科技浪潮，善用數位工具優化作業流程，配合人工智慧及系統自動化的發展，建置操作簡便、安全又快速的系統；而個人資料保護及資訊安全一直為關注的重大議題，新光人壽設置資訊安全委員會，推動資訊安全管理規範、個人資料保護各項政策議決及調度所需的資源等事項，獲得「資訊應用卓越獎」銀質獎肯定。

面對瞬息萬變的市場環境，新光持續提升人才專業與強化競爭力，方能領導企業迎接各項挑戰，除了持續打造符合TTQS（台灣訓練品質系統）的高規格培訓外，更用心強化e-Learning系統及整合人才管理系統，配合組織發展與人才管理需求，導入策略性人資管理發展系統。



各專案實施以來，人才素質及生產力均有亮眼績效，榮獲「人才培訓卓越獎」銀質獎。同時，新光人壽重視員工福利，配合政府推動加薪政策，榮獲「保險業加薪優良標竿企業」。