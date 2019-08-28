　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

保險卓越獎／新光人壽打造多元專案　一口氣囊括6項大獎

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼新光人壽李紀珠副董事長（右）出席第8屆台灣保險卓越獎頒獎典禮，代表新光人壽接受金管會主委顧立雄（左）頒發「公益關懷卓越獎」。（圖／新光人壽提供）

▲新光人壽李紀珠副董事長（右）出席第8屆台灣保險卓越獎頒獎典禮，代表新光人壽接受金管會主委顧立雄（左）頒發「公益關懷卓越獎」。（圖／新光人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人保險事業發展中心主辦、被譽為保險業界國家級獎項的「台灣保險卓越獎」，新光人壽憑著深耕專業及持續創新的優異表現，拿下6項大獎，新光人壽副董事長李紀珠代表領獎時，感謝評審及各界對新光的肯定。

新光人壽這次奪下「公益關懷卓越獎」銀質獎、「微型保險推展卓越獎」銀質獎、「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「人才培訓卓越獎」銀質獎，以及「保險業加薪優良標竿企業」6項大獎。

新光人壽配合政府推動全民健康，引領運動風潮，舉辦各類大型賽事，並每年號召全國捐血活動，儲備醫療救援能量；長期關心銀髮高齡議題，結合新光關係企業資源，構築樂齡生活新典範「新光新板傑仕堡」；應用創新科技，致力打造綠色金融，同時倡導友善農業，推動生態保育，讓企業與自然生態能永續發展。

此外，整合企業與學術資源，積極推動產學合作，達到學生、學校、企業三贏的成果；提供急難救助、照顧員警遺眷生活，秉持「需要在哪裡，新光的服務就到哪裡」的精神，具體落實各個面向的企業社會責任，長期努力榮獲「公益關懷卓越獎」銀質獎。

微型保險向來有「銅板保單」之稱，保費低廉、投保便利，核保與理賠的程序相對簡單，適合經濟條件不好的民眾。新光人壽長期關懷社會公益，多年來持續與各縣市政府合作，響應政策全力推動微型保險，發揚保險精神，擴大保護傘，提供弱勢民眾基本保障，自2014年開辦至2018年止，累計投保人數近10萬人，捐贈人數逾5萬人，榮獲「微型保險推展卓越獎」銀質獎。

數位科技的進步改變民眾生活型態，因應數位時代來臨，新光人壽於2017年啟動「大智移雲，從心出發」專案，運用保險科技，從客戶習慣、客戶體驗、客戶關注、客戶關係、客戶時間思考創新服務流程，深化與客戶間之互動連結。AI智能客服「小新」24小時不間斷服務，提升客戶有感體驗；業界首創線上身分驗證會員升級，創新服務驗證方式，實現金融科技不受時間地點限制的優勢；「數位帳單e管家」提供一次查足功能，保單資訊即時掌握不漏接。貼近客戶生活，從線到面涵蓋整體體驗的每一個通路和接觸點，創造理想服務藍圖，獲得「保戶服務專案企畫卓越獎」銀質獎實至名歸。

隨著網路、行動應用、社群的發展及科技進步，人機介面的體驗成為很重要的課題，新光人壽緊跟數位科技浪潮，善用數位工具優化作業流程，配合人工智慧及系統自動化的發展，建置操作簡便、安全又快速的系統；而個人資料保護及資訊安全一直為關注的重大議題，新光人壽設置資訊安全委員會，推動資訊安全管理規範、個人資料保護各項政策議決及調度所需的資源等事項，獲得「資訊應用卓越獎」銀質獎肯定。

面對瞬息萬變的市場環境，新光持續提升人才專業與強化競爭力，方能領導企業迎接各項挑戰，除了持續打造符合TTQS（台灣訓練品質系統）的高規格培訓外，更用心強化e-Learning系統及整合人才管理系統，配合組織發展與人才管理需求，導入策略性人資管理發展系統。

各專案實施以來，人才素質及生產力均有亮眼績效，榮獲「人才培訓卓越獎」銀質獎。同時，新光人壽重視員工福利，配合政府推動加薪政策，榮獲「保險業加薪優良標竿企業」。

ET快訊
「每天都是情人節」31歲汐止警年底結婚　交往10年女友一聽殉
「妳玩我夠多了」　借錢砸300萬充「乾爹」被放生…他嗆傳正妹
「神秘女買家」購入李佳芬農舍！砸800多萬買房...原因曝光
「來生，別當警察了…」汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：同期又少一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

保險卓越獎／錠嵂保經2金2銀「8連霸」　刷新保經代獲獎最多紀錄

保險卓越獎／新光人壽打造多元專案　一口氣囊括6項大獎

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定　創下史上最佳獲獎成績

保險卓越獎／台新銀「人才培訓專案」成效佳獲銀質獎肯定

保險卓越獎／富邦勇奪13項大獎肯定　穩居業界常勝軍

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪16大獎　國壽董座黃調貴獲終身成就卓越獎

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

保險卓越獎／中國人壽資訊安全、人才培訓獲2獎　首批取得個資管理認證

台灣保險業面臨經濟挑戰恐衝擊獲利　顧立雄提出3大期許備戰

保險卓越獎／調薪幅度高於3%！旺旺友聯獲企業加薪、微型保險金質獎

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

保險卓越獎／錠嵂保經2金2銀「8連霸」　刷新保經代獲獎最多紀錄

保險卓越獎／新光人壽打造多元專案　一口氣囊括6項大獎

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定　創下史上最佳獲獎成績

保險卓越獎／台新銀「人才培訓專案」成效佳獲銀質獎肯定

保險卓越獎／富邦勇奪13項大獎肯定　穩居業界常勝軍

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪16大獎　國壽董座黃調貴獲終身成就卓越獎

儲蓄險限縮造成「保費懸崖」　顧立雄：「緩步進行」會有緩衝期

保險卓越獎／中國人壽資訊安全、人才培訓獲2獎　首批取得個資管理認證

台灣保險業面臨經濟挑戰恐衝擊獲利　顧立雄提出3大期許備戰

保險卓越獎／調薪幅度高於3%！旺旺友聯獲企業加薪、微型保險金質獎

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

熬了九年終被看到！《一袋女王》首入圍　曾國城感謝「福星」加持

《與惡》陳妤蘭嶼放假狂收「安慰訊息」暖哭了：怕我去死吧

《我們不能是朋友》結局劉以豪、郭雪芙激烈「滾床照」曝光

金鐘獎「跨領域對決」　蕭敬騰林宥嘉《聲林》奇兵竄出

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

保險熱門新聞

保險卓越獎／新光人壽勇奪6項大..

保險卓越獎／錠嵂保經2金2銀　..

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎..

保險卓越獎／台新銀人才培訓專案..

保險卓越獎／富邦勇奪13項大獎..

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪..

南山人壽與中郵人壽簽訂合作備忘..

保險卓越獎／中國人壽資訊安全、..

失能險「保證給付」停售…專家曝..

旺旺友聯獲頒企業加薪、微型保險..

儲蓄險限縮造成保費懸崖　顧立雄..

國壽董座黃調貴獲頒終身成就獎　..

保戶權益大提升！　保單契約撤銷..

失能險停售爆搶購潮「專家不意外..

更多熱門

相關新聞

保險卓越獎／台灣人壽強摘6大獎肯定

被譽為國家級重要獎項，由金融監督管理委員會指導、財團法人保險事業發展中心主辦的「第8屆台灣保險卓越獎」今（28）日公布，台灣人壽創下保卓獎開辦以來，台灣人壽歷史上最佳獲獎成績，共計拿下2金質獎及4銀質獎肯定。

保險卓越獎／台新銀人才培訓專案獲獎

保險卓越獎／富邦勇奪13項大獎肯定

保險卓越獎／國泰連8屆稱王勇奪16大獎

保險業面臨經濟挑戰　顧立雄提出3大期許

關鍵字：

新光人壽保發中心台灣保險卓越獎人才保險李紀珠

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

砸300萬當「乾爹」被放生　他嗆傳正妹直播主不雅片

美食社團嗆「不付300就關店」

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞分隔島亡

「神秘買家」買李佳芬農舍！砸800多萬原因曝

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止熱血警追嫌亡　同學淚崩：來生別當警察

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕」撞安全島亡

「3天75趟1775元」！UberEats外送員串聯罷工

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

美男染筋膜炎　全身25%皮膚剝落

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面