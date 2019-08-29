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優酪乳喝法再+1　時尚辣媽詠嫻、健康型YouTuber關關食譜PK賽等你來評！

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▲每日攝取適量優酪乳促進腸胃蠕動，詠嫻跟關關私藏食譜大公開，天天喝也不會膩。（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

近期減肥有成的關關，因為開始健康生活而調整自己的飲食習慣，也戒除惰性勤上健身房，對於健身越來越有心得的關關定期報到的這間健身房，原來是辣媽李詠嫻開設的，一直以來都擁有魔鬼身材的李詠嫻，就算生了兩個孩子至今也沒有鬆懈過，除了運動習慣之外，她也透露自己的小祕訣給愛美的男男女女參考，要擁有健康的身體，最重要的是「吃」！

想要有健康的身體，飲食習慣非常重要，「You are what you eat」，吃對的東西才不會讓身體有多餘負擔，現代人多外食，營養攝取不均，腸胃道健康容易出狀況，便祕、脹氣等讓人好困擾，辣媽詠嫻在關關的追問下公布自己的撇步──每天喝一杯優酪乳，促進腸胃蠕動，為腸胃道補充好菌，雖然這已是公開的秘密，不過市面上優酪乳選擇那麼多，到底要如何挑選才正確？

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自然零 。（圖／翻攝自影片）

▲無香料、無奶油、無添加防腐劑，有SQF認證更安心。（圖／翻攝自影片）

李詠嫻推薦無香料、無奶油、無防腐劑的福樂自然零無加糖優酪乳，擁有號稱「鑽石級」的SQF認證，瓶身上顯眼的「藍勾勾」代表通過國際食安驗證標準，也因為這樣，成為家中冰箱內的常備飲品，自己喝、小孩喝都安心。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲家中有兩個孩子，詠嫻透露家中冰箱打開一定會看到福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供，下同）

每天都要喝的東西，當然要有點變化才不會無聊，家中有兩個孩子，總會激發媽媽的料理魂，無加糖優酪乳要讓孩子愛喝有方法，加點檸檬汁攪拌均勻，冰入冷凍庫中做成冰沙，酸酸甜甜超消暑。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲用福樂自然零優酪乳自製沾醬，搭配蔬菜棒，健康又時尚。

愛吃蔬菜的人也可以將優酪乳拌入檸檬汁跟果醋、蜂蜜攪拌均勻後，把喜歡的蔬果（例：芹菜、小黃瓜、紅蘿蔔……等）切成條狀後即可沾著食用，也可直接去超商裡購買現成的蔬菜棒，健康又時尚。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲通告滿檔時常來不及吃飯，自製水果優酪三明治出門隨手帶上，用健康的餐點開啟一天。

碰上通告滿檔的時候，常連吃飯也沒時間，詠嫻會自製水果優酪三明治，前一晚先將自然零無加糖優酪放在咖啡濾紙上冷藏一晚濾水，隔天取出後加入蜂蜜調味、塗抹於燕麥吐司，再放上切片奇異果、蓋上另一片燕麥吐司，就完成方便又健康的水果優酪三明治了，出門時帶在車上吃，超有飽足感。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲關關私房美食，福樂自然零無糖優酪乳搭配桂格穀多多，口感層次豐富

優酪乳喝法不是只有「倒在杯子裡喝」跟「直接喝」，小資族也能很有變化，邁入健康生活、吃出心得的「健康型YouTuber」關關，馬上就為大家示範。前陣子在上海大開「吃」戒，回台灣之後關關決定要好好對待自己的身體，以福樂自然零優酪乳搭配桂格穀多多，邊吃邊幻想有「酥皮濃湯」的層次。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲把超油膩的沙拉醬丟掉！用自然零無糖優酪乳搭配一杯無糖優酪，想沾多少都不怕。

為了健康常常吃沙拉，但是沙拉吃久了也會膩，超愛沾醬的關關總會把每一片菜都沾滿醬才甘心，與其吃下市售的油膩膩沙拉醬，將沙拉醬換成自然零無糖優酪乳吧，想增加口感還可以再加入一杯自然零無加糖優酪，無糖無油，想沾多少都沒關係。

▲▼福樂自然零優酪乳。（圖／業者提供）

▲偶爾想吃甜食怎麼辦？關關用自然零無糖優酪乳自製水果冰棒，酸酸甜甜好消暑。

健康飲食免不了偶爾需要「放風」，滿足口腹之慾，才有動力繼續，突然想吃甜食、咬珍珠怎麼辦？只要將福樂自然零優酪乳和奇異果丁裝在杯子裡，插入一根小木棒後放入冷凍庫，隔天就可以獲得「奇異果優酪冰」，每一口都能吃到果肉，滿足想咬珍珠的慾望，但是更加健康無負擔。

詠嫻跟關關的食譜PK賽你們最喜歡誰的創意？跟著一起做做看，實際體驗才能找到自己的心頭好，也有可能會激發更多創意，快點來按照詠嫻跟關關的食譜動手做，PK賽勝負由你決定。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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