優酪乳喝法再+1　時尚辣媽詠嫻、健康型YouTuber關關食譜PK賽等你來評！

▲每日攝取適量優酪乳促進腸胃蠕動,詠嫻跟關關私藏食譜大公開,天天喝也不會膩。(影/ETtoday)

消費中心/綜合報導

近期減肥有成的關關,因為開始健康生活而調整自己的飲食習慣,也戒除惰性勤上健身房,對於健身越來越有心得的關關定期報到的這間健身房,原來是辣媽李詠嫻開設的,一直以來都擁有魔鬼身材的李詠嫻,就算生了兩個孩子至今也沒有鬆懈過,除了運動習慣之外,她也透露自己的小祕訣給愛美的男男女女參考,要擁有健康的身體,最重要的是「吃」!

想要有健康的身體,飲食習慣非常重要,「You are what you eat」,吃對的東西才不會讓身體有多餘負擔,現代人多外食,營養攝取不均,腸胃道健康容易出狀況,便祕、脹氣等讓人好困擾,辣媽詠嫻在關關的追問下公布自己的撇步──每天喝一杯優酪乳,促進腸胃蠕動,為腸胃道補充好菌,雖然這已是公開的秘密,不過市面上優酪乳選擇那麼多,到底要如何挑選才正確?

▲無香料、無奶油、無添加防腐劑,有SQF認證更安心。(圖/翻攝自影片)

李詠嫻推薦無香料、無奶油、無防腐劑的福樂自然零無加糖優酪乳,擁有號稱「鑽石級」的SQF認證,瓶身上顯眼的「藍勾勾」代表通過國際食安驗證標準,也因為這樣,成為家中冰箱內的常備飲品,自己喝、小孩喝都安心。

▲家中有兩個孩子,詠嫻透露家中冰箱打開一定會看到福樂自然零優酪乳。(圖/業者提供,下同)



每天都要喝的東西,當然要有點變化才不會無聊,家中有兩個孩子,總會激發媽媽的料理魂,無加糖優酪乳要讓孩子愛喝有方法,加點檸檬汁攪拌均勻,冰入冷凍庫中做成冰沙,酸酸甜甜超消暑。

▲用福樂自然零優酪乳自製沾醬,搭配蔬菜棒,健康又時尚。



愛吃蔬菜的人也可以將優酪乳拌入檸檬汁跟果醋、蜂蜜攪拌均勻後,把喜歡的蔬果(例:芹菜、小黃瓜、紅蘿蔔……等)切成條狀後即可沾著食用,也可直接去超商裡購買現成的蔬菜棒,健康又時尚。

▲通告滿檔時常來不及吃飯,自製水果優酪三明治出門隨手帶上,用健康的餐點開啟一天。



碰上通告滿檔的時候,常連吃飯也沒時間,詠嫻會自製水果優酪三明治,前一晚先將自然零無加糖優酪放在咖啡濾紙上冷藏一晚濾水,隔天取出後加入蜂蜜調味、塗抹於燕麥吐司,再放上切片奇異果、蓋上另一片燕麥吐司,就完成方便又健康的水果優酪三明治了,出門時帶在車上吃,超有飽足感。

▲關關私房美食,福樂自然零無糖優酪乳搭配桂格穀多多,口感層次豐富。



優酪乳喝法不是只有「倒在杯子裡喝」跟「直接喝」,小資族也能很有變化,邁入健康生活、吃出心得的「健康型YouTuber」關關,馬上就為大家示範。前陣子在上海大開「吃」戒,回台灣之後關關決定要好好對待自己的身體,以福樂自然零優酪乳搭配桂格穀多多,邊吃邊幻想有「酥皮濃湯」的層次。

▲把超油膩的沙拉醬丟掉!用自然零無糖優酪乳搭配一杯無糖優酪,想沾多少都不怕。



為了健康常常吃沙拉,但是沙拉吃久了也會膩,超愛沾醬的關關總會把每一片菜都沾滿醬才甘心,與其吃下市售的油膩膩沙拉醬,將沙拉醬換成自然零無糖優酪乳吧,想增加口感還可以再加入一杯自然零無加糖優酪,無糖無油,想沾多少都沒關係。

▲偶爾想吃甜食怎麼辦?關關用自然零無糖優酪乳自製水果冰棒,酸酸甜甜好消暑。



健康飲食免不了偶爾需要「放風」,滿足口腹之慾,才有動力繼續,突然想吃甜食、咬珍珠怎麼辦?只要將福樂自然零優酪乳和奇異果丁裝在杯子裡,插入一根小木棒後放入冷凍庫,隔天就可以獲得「奇異果優酪冰」,每一口都能吃到果肉,滿足想咬珍珠的慾望,但是更加健康無負擔。

詠嫻跟關關的食譜PK賽你們最喜歡誰的創意?跟著一起做做看,實際體驗才能找到自己的心頭好,也有可能會激發更多創意,快點來按照詠嫻跟關關的食譜動手做,PK賽勝負由你決定。