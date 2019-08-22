「養生觀念」超重要！南山人壽舉辦20場健康講座　醫師近距離與民眾互動

▲南山人壽「Hold健康」系列活動，全台六縣市熱烈展開。（圖／南山人壽提供）

財經中心／綜合報導

南山人壽上半年推出「Hold健康」系列活動獲得各方熱烈回應，第3季再以「健康新主張」為主軸，於北中南陸續舉辦了20場講座，從時下最夯的養生觀念出發，到健康運動及樂活退休，帶領全民一起邁向健康美好的樂活人生。

南山人壽表示，「Hold健康」系列活動自3月起已於全台6大縣市熱烈展開，今年度規劃逾50場的講座及活動，廣邀萬名保戶及民眾參加，邀請各領域達人擔任講師，堅強陣容如全能藝人侯昌明、表演藝術達人郎祖筠、慢老實踐者黃惠如、臺灣首位中醫針灸醫學博士林昭庚、長庚醫院王牌醫師江坤俊等，與在場民眾近距離互動及分享健康樂活議題。

長庚醫院腫瘤科主任醫生江坤俊受南山人壽邀約，對台灣民眾吃維他命習慣詳細解說，攝取衛生素D的重要性與必要性。因應在場女性眾多，也針對乳癌與標靶治療做出專業衛教及日常乳房保健。

江坤俊以幽默風趣的口吻介紹專業醫學知識，講座後互動也相當踴躍，對於各種發問均詳細說明。現場民眾紛紛表示，透過這次的健康講座了解到日常保健的重要性。

南山人壽表示，健康是幸福的基礎，持續為客戶規劃優質的健康服務，落實成為客戶幸福代言人的承諾。今年度更以優質卓越的保險專業服務和全方位的健康品牌形象，四度獲得由「Yahoo奇摩」與「早安健康」雜誌共同舉辦的「2019健康品牌風雲賞」肯定，透過產品與服務，協助民眾守護健康，已成為廣大消費者心中健康安心的首選品牌。