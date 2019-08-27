「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

▲苗栗縣長徐耀昌上任至今4年半，成功引進280家企業設廠，投資金額超過8031億元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「招商引資，投資苗栗」是縣府列為重要施政工作，工商發展處統計，自2015年2月2日成立「招商服務馬上辦中心」以來，已成功引進280家企業設廠，投資金額逾8031億元，另苗栗縣勞工平均薪資達3萬6670元，大幅超越台中、台南與高雄等六都城市，在非六都中排名第四，僅次於新竹縣市和連江縣。

縣府工商發展處長黃智群簡報指出，縣長徐耀昌上任不久即成立「招商服務馬上辦中心」，以單一窗口協助企業投資設廠，解決用地、水電及人力問題，在最短時程內完成設廠投入生產，在中小企業界建立好口碑，大幅提高廠商到苗栗投資意願，工商繁榮相對增加就業機會，也讓勞工朋友有較高水準的薪資所得，發揮了指標效益。

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▲縣長徐耀昌成功招商，吸引台積電與力晶半導體在苗栗設廠，帶來數千個工作機會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃智群表示，台灣積體電路製造股份有限公司竹南先進封測廠建廠計畫將投資3000億元，位於竹南科周邊特定區、大埔範圍，基地面積約14.3公頃，預計規劃作為台積電公司先進封測廠建廠用地，以期提高國際競爭優勢並為客戶提供更優異的製程技術及封裝測試服務，推估增加超過2500個以上工作機會。廠方2019年8月2日已經通過環評小組審查，預計年底前提送環評大會。

黃志群也說，另一半導體大廠力晶科技股份有限公司，也將投資2780億元在銅鑼科擴產12吋晶圓廠，預計2020年開始建廠，接連的大型投資，苗栗縣已儼然成為半導體的重鎮，未來將有更多中下游產業的進駐，形成產業聚落的效應，苗栗經濟繁榮指日可待，實現「幸福苗栗」的理想不再只是美夢。

縣長徐耀昌表示，縣府致力招商引資已有亮麗成果，未來縣府將持續營造友善投資環境，協助企業排除投資障礙，展現招商優勢與熱誠，鼓勵高附加價值產業進駐苗栗，打造繁榮幸福苗栗，實現「觀光及科技」大縣的縣政願景。

徐耀昌也強調，縣府招商引資也為地方造就可觀的就業機會，若以不相上下的薪資來看，年輕人在苗栗就業，不但可以減輕少於都會地區的日常生活開支，能夠在地就業並就近照顧年幼子女，也對長輩善盡一份孝心，發揚我們孝順的傳統美德。