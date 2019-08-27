可重新續簽《軍情協定》？南韓提條件：日本撤回「剔除白名單」決定的話

▲李洛淵（後）表示，只要日本撤回不適當措施，南韓就可考慮續簽《軍情協定》。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

日韓關係惡化，從日本限制對南韓的貿易出口，踢出白名單，到南韓決定不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA），再再引起國際各國發聲。如今情況似乎有轉圜餘地，南韓表示可以再考慮《軍事協定》的續簽，只要日本撤回將南韓踢出白名單的決定。

據NHK報導，南韓國務總理李洛淵26日指出，日本聲稱「有重新檢視安全保障的必要」，以此將南韓從貿易優待的「白名單國家」中剔除，此決定根本毫無根據，只是將「無法信賴」的標籤貼在南韓身上。

李洛淵表示，南韓被指稱傷害信賴關係，難以維持安保合作關係，對於是否要繼續維持《軍事協定》當然抱有疑問，才會在22日決定不續簽《軍事協定》。

不過，《軍事協定》的有效期限是到11月，事實上近來北韓發射飛彈，南韓仍然提供情報給日本。李洛淵說，只要日本在接下來的3個月有效期限內，撤回對南韓的不當措施，南韓政府就會重新檢討不續簽《軍事協定》的決定。

報導指出，終止《軍事協定》不只對日本造成危機，也對於想聯手日韓來對抗中國、俄羅斯、北韓的美國來說，更是一大危機。因此李洛淵提出重新檢討的可能性，希望日本收回限制出口、剔除白名單等決定，讓日韓兩國達成共識。