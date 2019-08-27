美媒證實：脫北官員太永浩9/13來台　奧斯陸自由論壇再登台北

▲ 太永浩多次公開批評北韓金氏政權。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際人權盛事「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）9月13日將在台北登場，《美國之音》公開主辦方日前定案的邀請名單指出，2016年攜家逃往南韓的前北韓駐英公使太永浩已經證實將來台參加；同樣是脫北者的人權運動家朴延美也將出席，說明北韓人權現況。太永浩今年5月便以講者身分赴挪威出席奧斯陸論壇，發表自己脫北的動機及過程、北韓政權如何侵害人權等。

奧斯陸自由論壇由總部位在紐約的非營利組織「人權基金會」（HRF）主辦，自2009年以來，每年都會在挪威首都奧斯陸舉行。為迎接第10周年的到來，該論壇計畫擴展至全世界，在墨西哥首都墨西哥城、南非約翰尼斯堡以及美國紐約舉行論壇活動。

為迎接10周年，奧斯陸論壇2018年首度移師亞洲，選中台灣台北。美國人權基金會首席戰略長格拉斯坦（Alex Gladstein）當時表示，社會運動者和抗議者在台上發表演說，而慈善家和那些有能力改變現狀的人則是聽眾。他說，選擇台灣成為主辦地，突顯出我國「在民主和人權領域中扮演的區域性領導角色」，「在東亞，擁有發展完整、多黨派的民主並不多見。」

奧斯陸論壇今年二度來到台北，預計將有10名國際講者來台分享，包括香港社運歌手何韻詩、對俄羅斯資訊策略戰有深入研究的資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）及肯亞變性人權益社運者麼布瓜（Audrey Mbugua）等。人權基金會指出，選擇在台灣舉辦是因為台灣是亞洲自由民主的燈塔。